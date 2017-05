Dit kost de Alfa Stelvio met 150 pk diesel

Of heb je liever meer pk's in je Italiaanse SUV?

Tot vandaag was de Alfa Romeo Stelvio te bestellen met minimaal 180 pk. De 2.2 JTD met dat vermogen mocht de deur uit voor 55.950 euro en de lichtste benzineuitvoering met 200 pk (ook meteen de goedkoopste Stelvio) kost 54.450 euro. Er is echter een nieuwe instapper aan het gamma toegevoegd die het doet met een 150 pk sterke motor.

Deze 2.2 JTD is zoals gezegd de nieuwe instapper en mag mee vanaf 53.950 euro. De 150 pk-versie wordt geleverd met RWD en een 8-traps automaat. Door het gebrek aan AWD weegt deze Stelvio 1.579 kilogram en het testverbruik op de NEDC-cycle bedroeg slechts 4,7 l/100 km bij een uitstoot van 124 g/km.

Het koppel van de instapper is vastgesteld op 450 Nm en hij is per direct te bestellen! Bedenk wel: voor 2.000 euro meer krijg je 30 extra pk’s. Aan jullie de keuze! Wellicht helpt onze verse rijtest een handje.

Nog een kleine toevoeging: dieselen in combinatie met AWD kan alleen op de versie met 210 pk zelfontbrander.