Dit kost de Ferrari GTC4Lusso T

Goed nieuws voor diegenen die na het zien van de Ferrari 812 Superfast besloten hebben te opteren voor de GTC4Lusso. Als je de V12 laat voor wat die is kan je flink wat geld besparen.

Potentiële Ferrari kopers zaten waarschijnlijk al een tijdje met smart te wachten op de onthulling van de 812 Superfast. Begin vorig jaar werd immers de Ferrari FF reeds omgebouwd tot GTC4Lusso en vanaf dat moment wisten we dat het niet meer lang kon duren voordat ook de F12berlinetta aan de beurt was. Op de onlangs georganiseerde Autosalon van Genève was het dan eindelijk zover: de 812 Superfast zag het levenslicht.

Maar wacht even, is ‘ie eigenlijk wel zo mooi? Persoonlijk vind ik de de F12berlinetta in ieder geval beter te pruimen en afgaande op jullie reacties ben ik niet de enige. Dat is natuurlijk zuur voor diegenen die hun geld hebben opgespaard om een dikke Ferrari te kopen.

Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Nu we de belofte van een fantastisch mooie F12berlinetta-opvolger kunnen afschrijven, kan je met een gerust hart kiezen voor de GTC4Lusso. Bij dit model is de facelift volgens de meesten namelijk wél geslaagd. Bijkomend voordeel: als je bereid bent concessies te doen op het gebied van emotie en geluid kan je je nog flink wat geld besparen ook.

Dankzij de nodige belasting op de grammetjes CO2 die de V12 uitstoot betaal je voor de Lusso met V12 inmiddels namelijk ruim 370.000 Euro. De versie met geblazen V8 stoot 85 gram CO2 minder uit per kilometer en dat betekent dat er tienduizenden Euro’s minder in de koffer van Jeroen Dijsselbloem gestopt hoeven te worden. De GTC4Lusso T met RWD kost namelijk slechts 296.638 Euro.