Dit kost de gelifte Volkswagen Golf GTI Performance

Hoeveel moet je neertellen om met dat sperretje aan de haal te gaan?

De komst van een gelifte Golf betekent ook er een gelifte Golf GTI Performance op de markt verschijnt. Hoeveel pk’s die zou hebben was al bekend, maar hoeveel ‘ie minimaal moet kosten dat bleef tot op heden in het ongewisse. Je wachtte natuurlijk al een tijdje in spanning af op het verlossende woord. Zojuist viel er een berichtje op de deurmat waardoor we die spanning nu kunnen wegnemen.

De inmiddels 245 pk sterke Golf GTI Performance kost namelijk minimaal 40.390 Euro. Een behoorlijk bedrag, maar de prestaties zijn dan ook puik. In 6,2 seconden knal je met de snelle Golf naar de honderd, of je nu kiest voor de handbak of de DSG. Los van de kille cijfertjes is de huidige Golf GTI sinds de vijfde generatie ook weer leuk om te rijden, wat eens te meer geldt voor de versie met sperdiff. Dit bleek tenminste uit de rijtest met de versie van vóór de facelift.

De gewone gelifte Golf GTI (dat allitereert mooi) heeft trouwens ook een prijs, namelijk 38.750 Euro. Autoblog top tip: ga voor de Performance versie. Naast het sper en iets grotere remmen krijg je dan namelijk ook rode GTI-badges en die zijn natuurlijk niet te versmaden.