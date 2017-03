Dit kost de leukste optie op een Porsche 911

Een optie die je Porsche een stukje sneller maakt én lekkerder laat klinken.

Je hebt van die mafkezen -ondergetekende bijvoorbeeld- die beweren dat de lekkerste 911 misschien wel een ‘simpele’ 911 Carrera S (rijtest) is. Voldoende vermogen dankzij de nieuwe turbomotor, geen gekke gelimiteerde productieaantallen met bijbehorende speculatieperikelen en standaard roeren met een fijne handbak. Vergeet ook al die opzichtige spoilers en stickersetjes. Heeft een 911 helemaal niet nodig.

Toch weet Porsche wat de 911 Carrera S en 4S wél nodig heeft: een Power Kit. Deze tilt het toch al niet verkeerde vermogen van 420 naar 450 pk, terwijl de auto verder verrijkt wordt met een sportuitlaat en het Sport Chrono-pakket.

Ik hoor je nu denken 'maarrrrrrrrr, dan is de 911 Carrera S toch precies even snel als de GTS?' Klopt, maar die begint bij 163.728 euro (voor een handbak), terwijl een Carrera S leverbaar is vanaf 143.668 euro en de Power Kit 10.555 euro kost. Daarmee komt het totaal op 154.223 euro. Dan krijg je niet de zwartgelakte uitlaten, zwarte wielen en zwarte GTS-badges van het actiemodelletje, maar of je daar nu heel rouwig om moet zijn…

Overigens kun je in alle gevallen nog zo’n acht mille in de zak houden door te opteren voor de zuinigere én snellere PDK. Daarnaast is de Power Kit ook leverbaar op de 4S-modellen.