Dit kost de nieuwe Audi SQ5

Audi beloofde dat de nieuwe SQ5 met TFSI een behoorlijk spannend weggedrag heeft. Dat willen we graag eens aan den lijve ondervinden, maar eerst nog even de prijs.

Hij is nu te bestellen en in mei staat de verse SQ5 bij de dealer. De SUV is te bestellen vanaf 94.005 euro, waarbij je natuurlijk niet moet vergeten dat Audi snapt hoe je de verkoopprijs met opties lekker kunt opschroeven. De 3.0 TFSI is goed voor 354 pk en wordt gekoppeld aan een 8-traps Tiptronic. Quattro is uiteraard standaard.

Met zoveel pk’s duurt 0-100 km/u slechts 5,4 tellen en de topsnelheid is netjes afgeregeld op 250 km/u. Verder is het goed om te weten dat de auto op de NEDC-cyclus 8,3 l/100 km verbruikt en dat de compressor uit de vorige SQ5 (de benzineversie dus, maar die was in NL niet leverbaar) is verruild voor een twin-scroll turbo die tussen de cilinderbanken ligt.

Je herkent de SQ5 trouwens aan het logo onder meer de buitenspiegels met alu-look, andere luchtinlaten en bumpers, de S Line dakspoiler en 20 inch lichtmetaal. Verder krijg je voor 4.400 euro extra de Pro Line Plus-uitvoering met Audi virtual cockpit, MMI navigatie plus Audi Connect, cruise control en allerlei andere zaken die wat mij betreft best standaard op een auto van 90K mogen zitten.

Onze rijtest met de gewone Q5 check je HIER.