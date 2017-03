Dit kost de nieuwe Ferrari 812 Superfast

Hoeveel krasloten moet je openkrassen voordat je de nieuwe 812 Superfast kan betalen?

Nadat de GTC4Lusso het levenslicht zag, waren de verwachtingen voor de opvolger van de F12berlinetta direct hooggespannen. De terugkeer van de dubbele achterlichten gekoppeld aan de prachtige klassieke lijnen van de F12, dat kon alleen maar goed gaan. Toch?

Maar toen het moment van de onthulling eindelijk daar was, waren de reacties niet onverdeeld positief. Misschien ben je na het zien van de 812 Superfast zelfs wel superfast naar de dealer gerend om nog snel even zo’n machtig mooie F12berlinetta te bestellen. Waarschijnlijk kwam je dan echter bedrogen uit, want Ferrari hield naar verluidt nieuwe orders voor haar ‘reguliere topmodel’ al een tijdje tegen.

Maar goed, er zijn ook lieden die de 812 wél mooier vinden dan de F12, of die gewoon altijd het nieuwste van het nieuwste willen hebben. Each his own. In dat geval ben je net als collega @rubenpriest wellicht al aan de slag gegaan met configureren en wil je graag weten wat je voor zo’n nieuwe Fezza op gele platen minimaal moet neertellen.

Om antwoord te geven op de vraag, hebben we even contact opgenomen met Ferrari Nederland. Het magische getal is 379.024 Euro. Ongeveer een halve nieuwe Fiat 500 meer dus dan wat je voorheen kwijt was aan de F12berlinetta. Gezien de zestig extra pk’s valt dat alleszins mee. Alleen dat luchthappertje achter de deur…Zou Ferrari genoegen nemen met een half miljoen extra om dat ding weg te werken?