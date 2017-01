Dit kost de nieuwe Hyundai i30

Hyundai heeft bekendgemaakt wat het merk wil vangen voor de nieuwe i30.

De i30 is, net als de concurrentie in het segment, niet de spannendste auto om te zien. Hoeft ook niet. Het spannendste moet namelijk nog komen in de vorm van de N-versie van de i30. Zoals bekend zal het uiterlijk van deze sportieveling in enige mate gebaseerd zijn op dat van de hete RN30 Concept.

Terug naar het basismodel. De i30 is leverbaar drie verschillende motoren, die worden gekoppeld aan een handbak met zes verzetten of een 7-traps DCT. De instapper kost je 20.495 euro. Voor dat geld krijg je een 1.0 à 120 pk met handbak. De duurste versie is de 1.6 CRDi Premium (diesel) met 110 pk en automaat. Alle andere prijzen check je hieronder, inclusief de behoorlijk overzichtelijke optielijst.

Uitvoering Vermogen Transmissie Consumenten adviesprijs (rijklaar)

Benzine:

1.0 T-GDI i-Drive 88 kW (120 pk) 6MT € 20.495,00

1.0 T-GDI i-Motion 88 kW (120 pk) 6MT € 21.995,00

1.0 T-GDI Comfort 88 kW (120 pk) 6MT € 24.495,00

1.0 T-GDI First Edition 88 kW (120 pk) 6MT € 25.495,00

1.0 T-GDI Premium 88 kW (120 pk) 6MT € 26.495,00

1.4 T-GDI Comfort 103 kW (140 pk) 6MT € 26.495,00

1.4 T-GDI Premium 103 kW (140 pk) 6MT € 28.495,00

1.4 T-GDI Comfort 103 kW (140 pk) 7DCT € 29.495,00

1.4 T-GDI Premium 103 kW (140 pk) 7DCT € 31.495,00

Diesel:

1.6 CRDi i-Drive 81 kW (110 pk) 6MT € 23.495,00

1.6 CRDi i-Motion 81 kW (110 pk) 6MT € 24.995,00

1.6 CRDi Comfort 81 kW (110 pk) 6MT € 27.495,00

1.6 CRDi Premium 81 kW (110 pk) 6MT € 29.495,00

1.6 CRDi Comfort 81 kW (110 pk) 7DCT € 31.495,00

1.6 CRDi Premium 81 kW (110 pk) 7DCT € 33.495,00

Optiepakketten:

Schuif-/kanteldak (op Comfort en Premium) € 1.495,00

Technology Pak (op Comfort en Premium) € 995,00

Leder-pakket (op Premium) € 1.795,00