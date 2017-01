Dit kost de nieuwe Mercedes E-Coupé

Met een prijsverschil van bijna 30 mille tussen de instapper en het huidige topmodel.

In december maakten we kennis met de vernieuwde E-klasse coupé en vandaag heeft Mercedes Nederland bekendgemaakt wat de Duitser mag gaan kosten. Het model komt (voorlopig) beschikbaar in vier smaakjes. Drie vierpitters en een V6.

Ook de E-klasse wordt gestraft als het gaat om CO2-tax. De viercilinders zijn beduidend goedkoper in vergelijking met de zescilinder. Details over het nieuwe model check je HIER. Een vergelijking met zijn voorganger DAAR. Hieronder de Nederlandse prijzen.

E200

184 pk en 300 Nm uit een tweeliter benzinemotor. Sprint in 7,8 tellen naar de honderd en heeft een top van 240 km/u. De instapper kost 57.052 euro.

E220d

De diesel is iets duurder. Met een lekker koppel van 400 Nm doet de E220d een 0-100 in 7,4 tellen. De top ligt op 242 km/u. Dieselen met een E-klasse coupé doe je vanaf 61.114 euro

E300

De pittigste en duurste vierpitter. 245 pk, 370 Nm, 6,4 naar de 100 en een top van 250. Staat bij de dealer voor 63.850 euro.

E400 4Matic

Zoals ik al omschreef in de tekst is de versie met de 3.0 V6 een stuk duurder. De 333 pk, 480 Nm sterke coupé knalt naar de 100 in slechts 5,3 seconden en heeft een begrensde top van 250 km/u. De E400 4Matic is op dit moment de allerduurste met een prijskaartje van 90.505 euro. Met een paar opties gaat het al gauw richting de 100k, of zelfs nog meer.