Dit kost de nieuwe Opel Insignia

De verse Insignia maakte de tongen behoorlijk los. Hoeveel betaal je voor de nieuwe Opel?

Vriend en vijand reageerde verrast op de nieuwe Insignia. De scherp gelijnde koets is wellicht niet echt des Opels en mogelijk een tikkie anoniem, wat niet wegneemt dat de Duitsers een nette kar hebben neergezet. Ook de Sports Tourer is ontegenzeggelijk een knappe kar. Niet heel opvallend en geen heel eigen smoel, maar dat zou weleens gunstig uit kunnen pakken voor de verkopen en natuurlijk op de leasemarkt.

De belangrijkste gegevens zijn in eerder artikelen aan bod gekomen, maar vandaag heeft Opel gecommuniceerd dat de Grand Sport leverbaar is vanaf 33.695 euro. De Sports Tourer is 1.250 euro duurder en komt daarmee op 34.945 euro. De instapper krijgt een 1.5 met 140 pk onder de kap. De 1.5 met 165 pk mag mee vanaf 34.195 euro of 36.695 euro met automaat. Helaas hangt er nog geen prijskaartje aan de geblazen 2.0 met 260 pk.

Kilometervreters hebben de keuze uit een 1.6 CDTi met 110 pk, die voor 34.895 euro mee mag. De versie met 136 pk mag mee voor een rooitje extra en komt op 35.895 euro of 38.895 euro als je het schakelen liever aan de automaat overlaat. De 2.0 CDTi met 170 pk mag voor 38.895 euro mee.

Verder kan de de Insignia geleased worden via Opel Leasing, de vanafprijs bedraagt 449 euro per maand voor de Grand Sport en 469 euro per maand voor de Sports Tourer.