Dit kost de nieuwe Renault Captur

Renault heeft bekendgemaakt wat de Captur moet gaan kosten.

Onlangs werd de Franse crossover opgefrist en de vernieuwde Captur schitterde op de Autosalon van Genève. Destijds was nog niet bekend wat de auto moest gaan kosten, die vraag kan nu dus beantwoord worden.

De vernieuwde Captur is te bestellen in verschillende uitvoeringen. De Life, Zen, Intens, Edition One- en de luxere Initiale Paris-uitvoering om precies te zijn. Het model is er vanaf 19.190 euro. Als Initiale Paris kost de Captur 28.090 euro. Deze versie heeft onder andere nappa-lederen bekleding, stoelverwarming, verchroomde accenten, een lederen afwerking van het dashboard, aluminium pedalen en aluminium instaplijsten.

De Captur is er met drie benzinevarianten en één diesel. De Energy TCe 90 benzinemotor levert 90 pk en de Energy TCe 120 is goed voor 120 pk. Als derde optie is er de Energy TCe 120 EDC met eveneens 120 pk. De Energy dCi 110 dieselmotor heeft 110 pk.

Het is tevens mogelijk om het model te bestellen via Private Lease. Renault heeft bekendgemaakt dat vernieuwde Captur er is vanaf 345 euro per maand. De auto is vanaf juni leverbaar.