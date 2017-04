Dit kost de nieuwe Seat Ibiza

Seat zit in de lift en de nieuwe Ibiza moet helpen om de stijgende lijn voort te zetten.

De nieuwe Ibiza werd ten opzichte van z’n voorganger een stuk breder, iets korter én iets lager. Door de toegenomen spoorbreedtes nam de binnenruimte voor zowel passagiers als bagage toe. De nieuweling wordt geleverd met een 1.0 TSI driecilinder met 95 of 115 pk. De 1.5 TSI (150 pk) is pas later beschikbaar, dieselen kan met een 1.6 TDI die desgewenst 80, 95 of 115 pk levert en er komt nog een 1.0 TSI op CNG. Ook goed om te weten: de Ibiza komt alleen als vijfdeurs.

Door naar de prijzen! De 1.0 TSI met 95 pk is te bestellen vanaf 18.400 euro, de 115 pk-versie mag mee vanaf 19.300 euro. Het Style-pakketje kost je 700 euro extra en de FR krijgt een meerprijs van 600 euro. Prijzen van de diesels worden helaas pas later bekend gemaakt, we zullen dit bericht te zijner tijd van een update voorzien. De video van de onthulling van de nieuwe Ibiza check je HIER.