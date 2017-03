Dit kost de nieuwe Volvo XC60!

Zoveel euro's mag je meebrengen voor de Zweedse SUV.

Een van de belangrijkste primeurs van de beurs in Genève was toch wel de nieuwe Volvo XC60. Het gaat behoorlijk crescendo met het Zweedse merk en de vorige XC60 speelde daarbij een niet te onderschatten rol. Aan de nieuweling dus de zware taak om die stijgende lijn voort te zetten.

Puur op basis van de eerste indruk hebben we het idee dat dat moet lukken. De XC90 viel bij velen in de smaak en de XC60 lijkt in hoge mate op z’n grote broer, al vind ik zelf dat de kleinere van de twee mooier is geproportioneerd.

Verder belangrijk: die moddervette T8 Twin Engine-aandrijflijn met ruim 400 pk uit de XC90 (rijtest) komt ook naar de XC60, waarmee het apparaat in iets meer dan 5 tellen naar 100 km/u dendert. Dat wordt smullen! De prijzen hebben we hieronder voor je in de tabel gezet, een uitgebreide vergelijking tussen het vorige en het nieuwe model vind je HIER.

Voor wie niet kan wachten: de productie start medio april. Naar verwachting duurt het niet lang voor de XC60 daarna bij de Nederlandse dealer komt te staan.

Aandrijflijn Vermogen Prijs T5 254 pk 58.995 euro T5 AWD 254 pk 62.995 euro T6 AWD 320 pk 70.995 euro T8 AWD 407 pk 68.295 euro D4 AWD 190 pk 62.995 euro D5 AWD 235 pk 68.995 euro

Dan nog even over de diverse uitvoeringen. De genoemde vanafprijzen gelden voor de Momentum-edities. De Incription-versie is 4.500 euro duurder, voor de R-Design versie mag je bij bovenstaande prijzen 2.900 euro optellen. Verder is het Business Pack Connect met digitaal instrumentarium en Sensus-navigatie leverbaar voor 995 euro. De netto bijtelling komt op minimaal 433 euro per maand bij 40,8% inkomstenbelasting. Verder vallen alle versies uiteraard in de 22%-categorie.