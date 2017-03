Dit kost de Opel Crossland X

Een trendy crossover op z'n Opels, hoeveel centjes mag je meebrengen?

Nog voor de overname door Peugeot was al bekend dat Opel dit jaar maar liefst zeven nieuwe modellen introduceert. Eén daarvan is de Crossland X, die als vierde primeur van 2017 werd gepresenteerd. We praatten je al uitgebreid bij over de nieuweling, maar inmiddels heeft Opel de prijzen vrijgegeven.

Instappen kan vanaf 19.995 euro voor de 1.2 benzinemotor met 81 pk in de Selection-uitvoering. Deze versie verbruikt op de NEDC-cyclus net iets meer dan 1 op 20. De Online-editie mag mee voor 22.195 euro en de Innovation kost met deze motor 23.895 euro. Verder levert open twee geblazen 1.2’s, met 110 of 130 pk. Die eerste kost 23.995 euro met vijfbak en 26.195 euro met zestraps automaat. De versie met 130 pk komt alleen met een handgeschakelde zesbak en kost 25.295 euro.

Dieselen kan vanaf 25.990 euro voor een 1.6 CDTi met 99 pk. Deze versie heeft een handgeschakelde vijfbak, in tegenstelling tot de diesel met 120 pk die zes versnellingen heeft. De snelste diesel mag mee voor 26.995 euro. Private lease is mogelijk tegen een bedrag van 319 euro per maand, op basis van een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Voor dat geld krijg je de 1.2 met 81 pk in de Online-uitvoering.

De nieuwe Crossland X staat in juli bij de Nederlandse dealers, maar je kunt ‘m nu al bestellen.