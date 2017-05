Dit kost de verse BMW 2-serie

Onlangs bekogelden we je met alle details omtrent de strakgetrokken 1- en 2-series van BMW. Van die laatste hebben we nu ook de prijzen.

Instappen kan vanaf 37.495 euro voor de 218i coupé. Wie niet bang is voor de elementen en blij wordt van de wind door het haar kiest de cabrio, die vanaf 42.395 euro mee mag. Ook in dat geval gaat het om de 218i met 136 pk. De nieuweling staat vanaf juli 2017 bij de dealers en de keuze zal een stukje lastiger worden, want de 2-serie krijgt drie nieuwe lakkleuren en verschillende nieuwe velgdesigns.

Verder is het dashboard vernieuwd en meer op de bestuurder gericht. De 2-serie kreeg het nieuwste iDrive-systeem en navigeren kan optioneel met een 8,8 inch scherm. Verder lopen vermogens van deze achterwielaandrijver uiteen van 136 pk (218i) tot 340 pk (M240i Cabrio) of 370 pk (M2 Coupé) en is xDrive AWD optioneel. Check hieronder alle prijzen!

Coupé Prijs Pk Nm 218i € 37.495 136 220 220i € 43.500 184 270 230i € 50.550 252 350 M240i € 68.145 340 500 M240i xDrive € 68.146 340 500 M2 € 87.195 370 465 218d € 42.040 150 320 220d € 45.396 190 400 220d xDrive € 50.995 190 400 225d € 53.695 224 450