Dit kost het onderhoud van een Murcié met 418.000 km ervaring

Feit: een dikke V12 daily'en kost bizar veel geld.

Het is misschien wel de bekendste Murciélago op de internetwebz. De oranje Lamborghini met een schrikbarend hoge kilometerstand als je kijkt naar het type auto. Vandaag de dag fungeert de Italiaan nog steeds als werkpaard (of moet ik stier zeggen?) en de kilometers lopen verder op. De teller nadert de 260.000 mijl, oftewel 418.000 kilometer.

In gesprek met Car&Driver kwam de vraag naar boven die bij een ieder op de lippen hangt. “Kost dat nou, zo’n super onpraktische supercar met een slurpende twaalfcilinder als dagelijks vervoersmiddel gebruiken?”. Het antwoord is bizar, maar uitleg is een vereiste voordat we verder gaan.

De handgeschakelde Lamborghini heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht als verhuurauto. Iedereen weet hoe er met huurauto’s wordt omgegaan en ook deze Murciélago was niet altijd even netjes behandeld. Het betreft hier overigens de eerste generatie Murcié met een aantal uiterlijke LP640-4-modificaties om de supercar wat moderner te laten ogen. Onder de kap dus een 6.2 V12 en niet de nieuwere 6.5.

Afijn, onderhoud. Eigenaar Simon George (ook tevens eigenaar van het verhuurbedrijf) vertelt dat de nodige ponden in deze auto zijn gestoken. Het totaalbedrag staat momenteel op 498.000 pond, omgerekend zo’n 591.000 euro. George leg uit dat de Lambo jaarlijks zo’n 14 banden slijt. Bij vrijwel elke bandenwissel worden ook de remklauwen vervangen. De schijf zelf gaat zo’n 20.000 mijl mee. Daarnaast ligt momenteel de achtste (!) versnellingsbak in de auto. De V12 zelf is tot nu toe drie keer gereviseerd.

Eén van de grootste kostenposten was een crash in 2012. Een huurder verloor de macht over het stuur en de Murcié liep de nodige schade op. Reparatiekosten: omgerekend 105.000 euro. Het duurde vier jaar om de auto te maken. George gebruikt de supercar nu weer als daily.

Inclusief brandstof, al het onderhoud, reparaties, belastingen en verzekeringen komt de ondernemer dus uit op het bedrag van +- 591.000 euro. Je kan zeggen wat je wil, maar in deze Italiaan is behoorlijk wat liefde (en geld) gestoken.

Fotocredit: SimnoSpider op Pistonheads