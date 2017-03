Deze loft in Amsterdam biedt plaats aan vier auto’s

Als je behalve van rubber verbranden ook van koffiebonen branden houdt, hebben we goed nieuws voor je.

Stel, je bent een hipster. In tegenstelling tot de meeste van je soortgenoten is jouw filmscript wel opgepakt door Hollywood en inmiddels bulk je van het geld. Dat is een voordeel, want je kan daardoor nu de torenhoge kosten die het rijden van je oude auto’s in Amsterdam met zich meebrengen dragen. Het brengt echter ook de nodige problemen met zich mee. Als je nu namelijk een huis koopt dat past bij je nieuwe inkomstenniveau, zit je vast aan zo’n vadsig grachtenpand. Dan ben je net als stoffige lieden waar je totaal niet mee geassocieerd wil worden. Jij wil een loft.

Gelukkig biedt autoblog wederom de oplossing voor dit serieuze issue. We hebben namelijk een loft gevonden dat 5.000.000 Euro moet kosten. Maar wacht! Er is meer! Je verzint het niet, maar zoals de subtitel van dit bericht al aangeeft is deze loft gesitueerd in…een oude koffiebranderij. Dus als je je hipsterige reukorgaan goed aan het werk zet, kan je al die fijne aroma’s vast nog in de verte waarnemen. Vooral als je ondertussen stiekem je peperdure koffieapparaat aanzet. Beter dan dit wordt het simpelweg niet. Of wel?

Jazeker wel! Als de wereld je even teveel wordt en je een safe space nodig hebt, kan je je terugtrekken in een heuse Panic Room. Niemand die je dan nog kan vertellen dat je fixed gear fiets een lelijke kleur heeft. Als klap op de vuurpijl is een aangrenzend gastenappartement ook nog eens bij de prijs inbegrepen. Ideaal voor als je je vrienden wil uitnodigen, maar ze tegelijkertijd liever ook een beetje uit de weg gaat.

Oh, als extra klap op de vuurpijl krijg je naast de inpandige garage in het pand zelf ook nog een garage voor drie auto’s, op loopafstand van je nieuwe huis in de hoofdstad. Als we zo vrij mogen zijn een suggestie voor een wagenpark te doen: wat denk je van een Saab 96, een Volvo 240 Estate, een klassieke MV Agusta scooter en een foodtruck.