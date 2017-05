Dit Nederlandse F1-team ken je vast nog niet

Of je moet een groot F1-liefhebber met olifantengeheugen zijn, in dat geval krijg je bij deze een digitaal schouderklopje.

In de jaren ’70 is er een heuse wildgroei aan teams en velen komen en bijna net zoveel gaan er weer. Ook Ensign blijkt geen blijvertje, al weten ze het toch nog tien seizoenen uit te houden. Wel worden in diverse seizoenen races overgeslagen, terwijl het ook meer dan regelmatig voor komt dat de auto’s zich niet weten te kwalificeren. Door het grote aantal teams doen er meer auto’s mee dan er op de startgrid passen en dus vallen de langzaamste coureurs al tijdens de kwalificatie af.

In 1975 heeft Ensign een heuse Nederlandse hoofdsponsor: HB Alarmsystemen. Tegenwoordig kun je het je niet meer voorstellen, maar hun bedrijfsnaam stond gewoon in het Nederlands op de auto. Hoezo internationaal georiënteerd? Part of the deal is dat de Nederlanders Ron Wunderink en Gijs van Lennep enkele races mogen rijden in de Ensign N175. Wunderlich kwalificeert zich voor drie van de zes races, valt er in twee uit en wordt in de overgebleven race niet gekwalificeerd vanwege zijn grote achterstand op de rest van het veld. Van Lennep kwalificeerde zich wél voor alle drie races die hij met Ensign reed, zijn beste resultaat was een knappe zesde plek op de Nürburgring.

De eigenaren van HB Bewaking, de broers Bob en Rody Hoogenboom, kregen het echter aan de stok met Ensign-teambaas Morris Nunn. Volgens de broers zou Nunn expres oude onderdelen in de auto van Wunderink hebben gestopt, waardoor deze crashte tijdens een Formule 5000-race op Zandvoort. Daarnaast wilde Nunn de stickers van HB Bewaking vervangen voor die van een nieuwe hoofdsponsor. Vele rechtszaken volgde, tot een rechter verklaarde dat HB Bewaking de rechtmatige eigenaar van de een van de N175 F1-wagens was. Zij hadden immers voor de ontwikkeling en productie betaald! Toen de broers met een oplegger naar Engeland kwamen om de wagens op te halen, konden Ensign-medewerkers maar net voorkomen dat een woedende Nunn de twee broers met een stalen staaf te lijf wilde gaan.

Een auto hadden de broers al en door toeval konden ze ook voor 50.000 gulden ook een deel van de inboedel van Embassy Hill kopen. Dit was het voormalige team van F1-kampioen Graham Hill, die in 1975 samen met enkele teamleden om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. In Bovenkerk -of all places- wordt een garage ingericht om te werken aan de N175.

De auto wordt in 1976 tijdens zes races ingezet, met Australiër Larry Perkins achter het stuur. Slechts één race weet hij zich niet te kwalificeren, wel valt hij drie maal uit met technische problemen. HB Bewaking trekt zich terug als sponsor, maar het volgende seizoen komen de broers slim terug. Ze passen het chassis iets aan, spuiten de body zwart en noemen het vervolgens de Boro 001 -waarmee ze de eerste Nederlandse constructeur in de Formule 1 zijn- en verhuren de auto aan Brian Henton. Na twee races krijgen ze echter ruzie met Henton en is het definitief over en uit met Boro. De auto word gekocht door de Chinees/Nederlandse zakenman Teddy Yip