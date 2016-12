Dit Nederlandse feitje over The Grand Tour wist je nog niet

The Grand Tour heeft mooiere camerabeelden in vergelijking met Top Gear. Met dank aan een Nederlands bedrijf.

Eén van de sterke punten van Top Gear was natuurlijk de schitterende beelden die we elke aflevering voorgeschoteld kregen. Mede dankzij een idioot budget per aflevering is dit ook bij The Grand Tour dik in orde.

De tv-serie van Amazon is zelfs in 4k te bekijken. In tegenstelling tot Top Gear, waar vaste apparatuur in een studio klaarstaat, is The Grand Tour een rondreizende show. Amazon had dus een mobiele set nodig. De eisen: lichtgewicht, snel in op- en afbouwen, en camera’s die kunnen schieten in 4k-kwaliteit. Het Nederlandse United kreeg de opdracht toegewezen van Amazon.

United nam de uitdaging aan en ontwikkelde een flypack. Een complete mobiele set dat bestaat uit onder andere camera’s, monitoren, kabels, tafels en audiomixers. In totaal gaat het om 13 pallets met een gewicht van maar liefst 4700 kilo. Het flypack kan in vier uur worden opgebouwd en in twee uur worden afgebroken. Ideaal voor de crew van The Grand Tour.

Amazon heeft alle afleveringen gebruik gemaakt van de apparatuur van United. Het is niet bekend of het Amerikaanse bedrijf ook in het tweede seizoen gebruik zal maken van het flypack.

Met dank aan Darrow voor de tip!