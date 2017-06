Dit Nederlandse huis vereist tenminste één mooie bolide

Uitleg na de clique.

Sommige woningen hebben een parkeergarage onder het huis. Hier kunnen de meest afschuwelijke auto’s staan. Niemand die ze immers ziet. Dat is bij dit herenhuis wel anders. De prominente locatie van de carport in combinatie met het glazen design maken de geparkeerde automobiel een blikvanger. Dan kun je er maar beter voor zorgen dat er een prachtig voertuig staat. Een auto en kunstwerk in één.

De woning is gelokaliseerd in Amsterdam. Ten oosten van het centrum in een rustige woonwijk. Daarnaast begeeft het huis zich aan het IJmeer, waardoor onder andere de grachten van onze hoofdstad eenvoudig toegankelijk zijn.

Volgens de advertentie kunnen er ongeveer zes auto’s worden geparkeerd op het terrein. Het herenhuis stamt uit 2008 en is modern ingericht. Ondanks de term ‘semi-vrijstaande villa’ valt het qua luxe wel mee. De prijs is mede dankzij de locatie wel behoorlijk chique. De woning staat te koop voor 1.550.000 euro.

Met dank aan @DonVincenzo voor de tip!