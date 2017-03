Dit neemt Jaguar mee naar Techno Classica

De Britten brengen een nieuw initiatief onder de aandacht.

Maar liefst 10 E-Types neemt Jaguar mee naar Techno Classica in Essen. Dit zijn niet zomaar 10 willekeurige exemplaren, maar E-Types die door de Britse autofabrikant onder het Jaguar Classic E-Type Reborn initiative zijn opgeknapt.

De modellen werden oorspronkelijk geproduceerd tussen 1961 and 1968. Onder andere de body, motor en versnellingsbak werden in het nieuw gestoken. De Series 1 E-Types hebben een 3.8 liter zes-in-lijn onder de kap met 265 pk. Schakelen gaat met een manuele versnellingsbak met vier verzetten. De sprint naar de honderd is in zo’n zeven seconden gedaan en de topsnelheid bedraagt 241 km/u.

De 10 E-Types die Jaguar zal meenemen zullen allemaal te koop worden aangeboden. De prijs is afhankelijk per model, al weet het merk te melden dat de goedkoopste opgeknapte E-Type niet weggaat voor minder dan 285.000 pond. Omgerekend 333.000 euro.

Op wens van de klant kunnen er nog extra aanpassingen worden gedaan. Zo is het mogelijk om remklauwen van de Series 2 te laten installeren. Ook verbeterde koeling en een gesynchroniseerde versnellingsbak behoort tot de mogelijkheden.