Dit neemt Spyker mee naar Genève

Tot onze grote verbazing zagen we dat het merk een stand had op de Zwitserse beurs. Gelukkig weten we inmiddels welke toekomstige klassieker daar onthuld wordt.

Da’s namelijk de C8 Preliator Spyder, die precies een jaar na z’n gesloten broeder aan het publiek wordt voorgesteld. De onthulling van die coupé had nogal wat voeten in de aarde. Onze fotograaf ontdekte op de stand namelijk dat de banden onder deze gloednieuwe auto al zeven jaar oud waren. Ook was het chassisnummer vakkundig afgedekt. Daarmee willen we niet suggereren dat Spyker de boel liep te flessen, maar het zaakje riekte behoorlijk en de aanname dat de C8 Preliator simpelweg een verbouwde Aileron was lag voor de hand.

Van de C8 Preliator moesten 50 exemplaren worden gebouwd. Daar hebben we helaas weinig meer over gehoord. Mogelijk gaan we daar volgende week in Genève achterkomen.

In elk geval hebben we absoluut niet het vermoeden dat Spyker het dak van de enige bestaande coupé heeft gezaagd om zo tot een “nieuwe” Spyder te komen. Echt niet. Onder de kap zal nog steeds wel de 4.2-liter V8 van Audi liggen, goed voor ergens tegen de 530 pk. Er doen trouwens wel geruchten de ronde dat De Boksbeugel de motorendeal heeft opgezegd omdat de facturen niet werden betaald. Gaan we uitzoeken. We zullen trouwens voor de zekerheid even checken uit welk jaar de bandjes komen, als we tenminste niet van de stand worden gebonjourd.