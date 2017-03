Dit premium automerk kende je nog niet

Premium. Het is het toverwoord om een auto te verkopen.

Of er nu een driecilinder onder de kap ligt of V8 maakt niet meer uit. Zolang je het dashboard maar kan knuffelen en er veel opties mogelijk zijn. En het allerbelangrijkste: een logo waar we allemaal hebberig van worden.

Uiteraard is premium een marketingterm. Voeg waarde toe en vraag er extra geld voor. Zo simpel is het. De huidige Ford Mondeo is tegenwoordig ook te bestellen als ‘Vignale’. De naam van de eens zo roemruchte designer en coachbuilder Alfredo Vignale. Meneer was verantwoordelijk voor talloze schitterende auto’s op basis van Lancia’s, Alfa Romeo’s, Fiats en zelfs een heuse Ferrari en Tatra. @Dizono zal ze een keer met jullie doornemen.

De reden van de Vignale variant geeft al aan wat er mis met de huidige Mondeo: het dashboard is iets minder mooi en qua rijden is de Mondeo er niet op vooruit gegaan. Niet dat het een slechte auto is, integendeel. Maar de voorheen zo verfijnde Mondeo is nu een stukje Amerikaanser. Hadden ze dus beter anders om kunnen doen. En het grappige is, dat heeft Ford dus ook gedaan.

In de jaren ’80 leverde Ford USA de Ford Tempo en de Ford Taurus als middenklassers. Echter in Europa had Ford de belegen Ford Taunus vervangen voor de bijzondere Ford Sierra. Deze kwam er in diverse smakelijke uitvoeringen waaronder de XR4 en natuurlijk de legendarische RS Cosworth. Maar dit mocht niet zomaar een Ford worden. Deze auto moest een stukje hoger gepositioneerd worden. Premium dus. En als je meer Premium wilt rijden dan een Ford in de VS, dan kon je tot voorheen kiezen voor Mercury.

Echter, Mercury was niet echt passend en Lincoln al helemaal niet voor zo’n sportieve Sierra. Gelukkig was Bob Lutz er nog. Meneer Lutz was mede verantwoordelijk voor de BMW Motorsport divisie en was al enige tijd een Hoge Oom bij Ford. Zijn visie was om aan te haken bij de Duitse merken. In de VS werden Duitse merken als ‘premium’ ervaren. Ford heeft ook Duitse auto’s. Simpel rekensommetje. Er kwam dus een nieuw merk, genaamd Merkur. De Duitse vertaling voor Mercury.

Het eerste model was de Merkur XR4ti. Ford kon de naam Sierra niet gebruiken vanwege het feit dat General Motors in de VS de rechten had voor die naam en gebruikte voor de GMC Sierra. De Merkur XR4ti leek op de Sierra XR4, maar week op een paar essentiƫle punten af. Denk aan andere velgen, verlichting en bumpers. Technisch gezien waren de verschillen interessanter. Normaliter gaan de Amerikanen voor de dikkere motoren. Niet bij Merkur, in plaats van de 2.8 V6 koos Ford voor een 2.3 Turbo, die ook te vinden was in de Mustang. Er waren nog meer overeenkomsten met de Mustang SVO: de maten. Ze waren bijna even groot. Tevens was de XR4ti er alleen als 3-deurs fastback. Ze werden allemaal bij Karmann aangepast voor de US markt. Genuine German Import.

De 2.3 Turbo leverde ongeveer 175pk en dat was behoorlijk wat in 1985. Net zoals de prestaties: 0-100 km/u in slechts 7,8 seconden is nog altijd een prima waarde, evenals de topsnelheid welke op 210 km/u lag. Dit is wel als er gekozen werd voor de handgeschakelde vijfbak, want de 3-traps automaat haalde alle snelheid eruit.

De Merkur XR4ti werd niet eens slecht ontvangen, eigenijk. De pers was er redelijk over te spreken. Echt een succes is het helaas niet geworden. De XR4ti kreeg nog een paar tussentijdse wijzigingen, maar het mocht niet baten. In 1988 kreeg de XR4TI zelfs gezelschap van de Merkur Scorpio. Inderdaad, een Ford Scorpio met Merkur logo. Verder niets aan gewijzigd. De Scorpio moest het opnemen tegen de Audi 100, Mercedes E klasse en Volvo 760. Opmerkelijk was dat alleen de 5-deurs versie, iets waar Amerikanen niet heel blij mee zijn (de Saab 9000 CSE was niet echt een verkoopknaller). In tegenstelling tot de XR4ti was de Scorpio voorzien van een V6.

In 1989 was het hele avontuur al weer voorbij. Het werd te duur om de auto om te bouwen naar US specificatie, daar de Deutschmark nogal sterk was en er niet veel animo voor was. Het echte nekschot was de verplichte airbag regeling in de VS, iets waar de opvolgers van de Sierra en Scorpio van werden voorzien.

Dus een mislukt idee? Nou, nee. Waar Ford zijn iets luxere divisie heeft moeten opdoeken, heeft GM nog steeds Buick als iets luxer maar niet het meest luxe merk. Kijk even naar het gamma van Buick en je ziet meteen hoe het komt: de Encore, Verano, Regal en Cascada. De Mokka, Astra sedan, Insignia en Cascada. Uit Duitsland. Hoe premium.