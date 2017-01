Dit rijdt de staf van dat 250 miljoen dure huis

Onlangs lieten we ons licht schijnen over een huis van 250 miljoen Dollar in Bel Air. Bij de prijs inbegrepen: een autocollectie ter waarde van zo'n 30 miljoen Dollar. Doch niet alleen de verse prins van dit huis heeft goede wielen tot zijn beschikking. De staf rolt er ook patent bij.

CNBC’s ‘wealth reporter’ Robert Frank is namelijk nog wat dieper in de materie gedoken en dankzij een sterk staaltje onderzoeksjournalistiek heeft hij uitgevonden dat ook de staf van het huis fijne auto’s tot haar beschikking heeft. Op Twitter postte hij een plaatje van een Ferrari 488 GTB (rijtest) en een Rolls Royce Dawn (rijtest). Beide auto’s zijn uitgevoerd in een zwart-wit combinatie, hoewel het bij de Ferrari om een soort gebroken wit lijkt te gaan. Dat is dan weer een beetje jammer voor de dwangneuroot uniformiteit.

Carscoops sprak met -jawel- de PR-manager van het huis en vond uit dat het huis bemand wordt door een zevenkoppige draak fulltime staf. Heb je wel nodig ook natuurlijk, want al die ruimte moet wel schoon gehouden worden. Misschien zit er ook nog wel een kok bij of iets dergelijks, of een Thaise masseuse. We speculeren maar wat.

Technisch gezien zijn de 488 en de Dawn eigendom van de eigenaar van het huis, maar naar verluidt zijn daadwerkelijk bedoeld om door de staf gebruikt te worden. Kijk, dat zijn nog eens de betere secundaire arbeidsvoorwaarden. De vraag is alleen wat er gebeurt met deze regeling als een nieuwe eigenaar het pand betrekt. We vrezen dat de stafleden zich in ‘Murica niet kunnen beroepen op een ‘gewoonterecht’ als deze de overeenkomst pardoes van tafel veegt.