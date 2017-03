Dit uurwerk is geïnspireerd op de nieuwe RR Velar

Koop het klokje, als ultieme match met je SUV.

Vanwege de komst van de Velar is Range Rover weer eens een samenwerking aangegaan met de Zwitserse horlogemakers van Zenith. Samen komen ze met de Chronomaster El Primero Range Rover Velar Special Edition. Een hele mond vol. Het is een exclusief en zelf opwindend horloge. Het is niet de eerste keer dat beide partijen samen met een product komen. Eerder kwam Zenith met de gelimiteerde El Pimero Range Rover.

Het horloge begeeft zich in een aluminium behuizing met een maat van 42 mm. De tekst ‘El Primero Range Rover’ en ‘Velar’ zijn op de behuizing aan de onderkant van het uurwerk te vinden. Het horloge heeft een grijze coating, met een kalf leren bandje. Dit is hetzelfde type leder dat Range Rover gebruikt voor de interieuren van de auto’s.

Het fraaie klokje komt -uiteraard- met een pittig prijskaartje. De Zenith Chronomaster El Primero Range Rover Velar Special Edition kost 8.900 euro.