Dit waren de drukste filepunten van 2016

2016 was filetechnisch geen goed jaar. Op de volgende plekken was het zelfs helemaal bar en boos.

Ten opzichte van vorig jaar nam de filezwaarte dit jaar met 12 procentjes toe. Volgens de ANWB heeft dat te maken met verbeterde economische omstandigheden en men gaat ervan uit dat het aantal files de komende jaren nog wel even blijft toenemen. Er stonden trouwens vooral meer files buiten de spits, dus tussen 10:00 en 15:30. Tussen die tijdstippen groeide de filezwaarte met 21 procent.

Op dinsdagavond 1 november was het absoluut bal. Die avond vond dankzij 928 kilometer file de drukste spits van het jaar plaats. Verder was het traject van Den Haag naar Amsterdam op de A4 het drukste van allemaal. De filedruk nam op het stukje tussen Leidschendam en Zoeterwoude toe met 112 procentjes.

De A4 staat nog een keer in de top 5 en wel vanwege het stuk tussen Hoogmade en Zoeterwoude. Een andere topper was de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar tussen Badhoeverdorp en Velsen (+ 263% drukte tov vorig jaar wegens werkzaamheden). Verder was het drukste knooppunt dit jaar de A4 op het traject Leidschendam-Zoeterwoude. Hier vond ook de drukste ochtendspits van het jaar plaats. (via: ANWB)



Foto: @jean_belmer via Autojunk