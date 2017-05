Dit was het geheime wapen van Bottas in Sochi

De Fin hoefde niet eens uit te wijken naar een setje apart gekleurd schoeisel.

Valtteri Bottas pakte in Rusland zijn eerste overwinning in de F1. De media waren lyrisch over de Fin en net zoals wij ook een tikje verrast door zijn puike prestatie. De vraag reist dan ook, wat is het geheim van Bottas’ succes. Via een oplettende TV-kijker hebben we nu het mogelijke antwoord op die vraag gevonden.

Het valt namelijk niet mee om coureur te zijn. Continu vliegen journalisten als horzels om je heen om je te bestoken met allerlei irritante vragen. Als je daarbij ook nog teamgenoot bent van Hamilton, ben je de helft van de tijd bezig om weerstand te bieden aan zijn mind games. Door al deze obstakels op de weg is het makkelijk om over de kop te slaan. Daarom is het essentieel dat de coureurs op het circuit een kleine safe space hebben voor zichzelf. Een ruimte in het motorhome waar ze even tot rust kunnen komen en de stress van zich af kunnen laten glijden.

Ook Bottas heeft zo’n ruimte en op onderstaande foto zie je hem hier na de race gebiologeerd naar zijn trofee gluren.



Mooi plaatje. Maar bekijk de foto nog eens wat beter en kijk wat er aan de muur hangt.



Jawel! Bottas doorstaat de eland-proef met flying colors. Hij heeft zijn kamer ingericht als een heuse mood-room met een stel elanden aan de muur, zodat ‘ie zich helemaal lekker thuisvoelt. Naar verluidt stond VB77 voor de race even te mediteren in zijn kwartier: ‘hommmm…ik ben een eland….iedereen moet uitwijken voor mij…hommmmm’.