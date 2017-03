Dit was ooit een prachtige Ducati

Zie pain. Zie pain in my head!

Als je dacht dat tuners als Prior en Liberty Walk soms ver gaan met hun custom creaties, moet je zeker eens rondsnuffelen in de motorwereld. Daar kan het allemaal nog veel gekker wat op zich logisch is. Zolang je als basis een goed frame en dito blok gebruikt kan er eigenlijk niet zoveel misgaan. Dat ligt bij auto’s anders, want waar tover je 1-2-3 een kaal chassis vandaan?

Deze monsterlijke fiets is een creatie van het Franse Ortolani Customs. Als basis namen zij een Ducati Panigale 1199 S, die vervolgens genadeloos door de steampunk-machine werd getrokken. Over het uiterlijk moet je zelf maar een mening vormen, maar we willen wel effe aanstippen dat de Fransen in technisch opzicht knap werk hebben geleverd.

Tegelijk vragen we ons af of de carbon remschijven vóór handig zijn bij gebruik op straat. Dergelijke schijven komen van de MotoGP-racer en werken alleen als ze heet genoeg zijn. Dan werken ze ook als de malle, maar je zult op de een of andere manier genoeg temperatuur in die dingen moeten krijgen. Hetzelfde geldt trouwens voor de slicks.

Voor wie bang is vanavond niet te kunnen slapen: hieronder een plaatje van de motor die als basis werd genomen. Zo’n ding levert standaard 172 pk aan het achterwiel, op een drooggewicht van 164 kg.