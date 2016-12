Dit wordt de Chiron van een Nederlandse muzikant

Laat die hersentjes maar kraken!

Muzikant hadden we volgens sommigen waarschijnlijk ook tussen aanhalingstekens mogen zetten, want het gaat om niemand minder dan DJ Afrojack. Niet dat Nick van de Wall niet muzikaal is, maar je snapt waarschijnlijk wat we bedoelen.

Zoals bekend zou Afrojack z’n Bugatti Chiron samen met Jeroen van den Berg van Carlink kopen. De twee worden een soort co-ouders van de snelste VAG-auto ooit, die zoals het er nu naar uitziet volledig blacked out is besteld. Best een aardige uitvoering, als je het ons vraagt!

Afrojack geeft alleen nog prijs dat de auto binnenkort geleverd wordt. Verder zullen we nog even moeten gissen naar het kindje van Van de Wall en Van den Berg. In elk geval levert de W16 maar liefst 1.500 pk, op een wagengewicht van ongeveer 2.000 kg. 0-300 km/u duurt 13,6 seconden, de top is elektronisch afgeregeld op 420 km/u.