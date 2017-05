Dit zeggen de internationale media over Bottas

Valtteri Bottas won gisteren zijn eerste Grand Prix. Hoe wordt daar internationaal op gereageerd?

De F1-race gisteren in Sochi was geen klassieker voor de eeuwigheid. De coureurs hadden er erg veel moeite mee om elkaar op korte afstand te volgen en daardoor zagen we, na een spannende start, zeer weinig actie op de baan. Toch zal in ieder geval één man altijd mooie herinneringen houden aan de wedstrijd. Zijn naam is Valtteri Bottas. De Fin die dit jaar Rosberg vervangt werd in Bahrein nog afgedroogd door Hamilton. Dit keer was het echter de Brit die volledig door het ijs zakte. LH44 kreeg zijn Mercedes het hele weekend niet onder controle en VB77 profiteerde maximaal.

Met enige regelmaat begluren we na F1-races wat internationale media te zeggen hebben over onze Max. Echter, over Max’ puike race in Sochi valt vrij weinig te zeggen, daar hij net zo goed alleen op de baan had kunnen rondrijden. Daarom kijken we dit keer eens hoe het journaille aankijkt tegen Bottas. Is Valtteri dan toch een kampioen van de toekomst?

Verenigd Koninkrijk:

Dat is precies de vraag die de BBC zich ook afvraagt. Conclusies durven ze echter nog niet te trekken:

“It was always going to be a matter of time before Bottas won his first race once he had moved to Mercedes over the winter as a replacement for Nico Rosberg, who retired five days after winning the title last year. The question, assuming Mercedes remained competitive, was not whether he would win – the ebb and flow of a grand prix season meant that was inevitable. It was how close he could get to Hamilton on a regular basis. Four races in, after three weekends of clear superiority for Hamilton and one in which he was off-form, it is too early to answer that question definitively. But Russia proved that Bottas is exactly what Mercedes wanted – at the very least a like-for-like replacement for Rosberg who can push the Briton close and win races in his own right.”

Duitsland:

De Duitsers houden van hiërarchie en hebben het vooral over de wijze waarop Valtteri aan het einde van de race zijn team maande tot rust op de radio. Zowel Bild als Sport1 hebben het over de Raikkonenesque actie van Bottas. Sport1 typt:

“Dat Finnen niet gediend zijn van teveel informatie over de boordradio dat weten we sinds Raikkonen’s ‘leave me alone‘ bericht. In Sochi is Bottas in de voetsporen getreden van zijn landgenoot. Toen Vettel hem in de laatste 15 ronden binnenangelde, stapelden de aanwijzingen van het team aan Valtteri’s adres zich op. Die had daar genoeg van en maande zijn team wat stiller te zijn.”



Oostenrijk – Niki Lauda:

Geen krant of andere sportpublicatie als bron, maar dat is ook niet nodig als je de woorden van Niki Lauda hebt. De Mercedes-man met Ferrari-hart is zeer te spreken over de vervanger van Rosberg:

“To win the first grand prix in a racing drivers life, is always the most difficult one. This I know out of my own experience. Every one which comes next, his life is easier. He’s proven he can win. He is a very good replacement for Nico, I have to say. Pole position and win in four races is not a bad performance for us.”

Frankrijk:

L’Équipe beschrijft Bottas als de nieuwe Russische Tsaar.

“Valtteri Bottas heeft zijn eerste GP-overwinning gescoord op een circuit waar hij altijd al goed was. Hiermee versterkt hij zijn positie ten opzichte van Hamilton in het team.”

Italië:

La Gazetta dello Sport claimt dat Bottas de verwachtingen van wedkantoren gebroken heeft.

“Valtteri Bottas overtreft alle verwachtingen. Na zijn eerste zege staat hij nog tien punten achter Hamilton en 23 punten achter de leider in het kampioenschap.”

Finland:

Hoe denken ze in het thuisland eigenlijk over de prestatie van Bottas? YLE is positief en een tikje geweldadig:

“Bottas slaat sceptici tegen de adamsappel en schudt Hamilton wakker met zijn overwinning in de Russische GP.”

Conclusie:

Het is een lovefest voor de Fin, maar dat mag ook wel want een eerste overwinning pak je maar één keer. Velen zullen ook blij zijn dat Valtteri, tegen de verwachting in, nu toch een keer Hamilton te grazen heeft genomen. Mocht hij daar vaker in slagen houdt dat het kampioenschap interessant. Desalniettemin tekent de BBC daar bij aan dat één zwaluw nog geen zomer maakt. Valtteri was altijd al goed in Sochi en of hij op andere circuits ook deze performance kan laten zien, dat valt nog te bezien.