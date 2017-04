Dit zeggen de internationale media over Max in China

Max beleefde een productieve middag in Shanghai. Hoe wordt er buiten onze landsgrenzen tegen de prestaties van onze landgenoot aangekeken?

Na het turbulente maar vooral ook succesvolle jaar dat Max afgelopen seizoen beleefde, waren de verwachtingen voor dit jaar bij iedereen torenhoog. Max ging in ieder geval meer races winnen en misschien kon hij zelfs wel wereldkampioen worden! Misschien komt het er later dit jaar nog van, we zijn immers pas twee races ver in het nieuwe seizoen. Op dit moment is de auto van Red Bull Racing echter even de derde kracht in het veld, dus moet Max het hebben van speciale omstandigheden om de coureurs van Mercedes en Ferrari te verslaan.

Dat die speciale omstandigheden in China eraan zaten te komen wisten we al enkele dagen voor de race. Er werd namelijk regen voorspeld. Vanaf dat moment keek iedereen naar Max, want na Brazilië vorig jaar weten we dat MV33 kan toveren in het water. Max probeerde de verwachtingen voorafgaand aan de strijd nog wat te temperen, maar vanaf het moment dat de rode lichten gisteren doofden boven het natte asfaltlint was hij weer ‘Magic Max‘. De beloning was aan het einde van de rit het laatste trapje op het podium. Jan Lammers noemde Max in de avond ‘de beste coureur op de planeet’. Waren ze in het buitenland ook zo lyrisch over de ‘Driver of the Day’?

Verenigd Koninkrijk:

De BBC meent dat Max zijn reputatie als een van de meest aansprekende coureurs op de grid nog eens onderstreept heeft met zijn optreden. Vooral zijn opmars in de eerste ronde en het verdedigen van de derde plaats ten opzichte van Ricciardo in de slotfase maakten indruk op Auntie Beeb.

“Verstappen further heightened his already burgeoning reputation as one of F1’s most exciting drivers with a strong performance to challenge Hamilton early on. The Dutchman, up from 16th to seventh on the first lap, took the final podium spot, but was under pressure in the closing laps from his more measured team-mate Daniel Ricciardo, who Verstappen had overtaken impressively in the early stages.”

The Telegraph gaat nog een stapje verder. Zij zijn er inmiddels uit: Max is een toekomstig F1-kampioen. De vraag is niet meer of het gaat gebeuren, maar wanneer het gebeurt.

“The young star of F1 [Max Verstappen] started 16th, picked up nine places on the opening lap alone and held off team-mate Daniel Ricciardo to secure a podium place and ‘driver of the day’ tag from the fans. Frighteningly, he’s still only 19 years old. Though Red Bull are still a long way off the front runners, Verstappen has the speed – and overtaking ability – to have a big say in the 2017 world championship. Could there be a third contender? If not now, certainly in the future. He’s an F1 title winner in waiting. A question of how many rather than if.”

Duitsland

Niet Jos, maar de Duitsers waren in het verleden nog wel eens de grootste criticasters van Max. Toen Max vorig jaar een aantal keer clashte met Sebastian Vettel hadden ze er wat moeite mee om de kant van de Nederlander te pakken. Maar, Max heeft nu misschien ook de Duitsers voor zich gewonnen. Of in ieder geval de Duitser die het raceverslag geschreven heeft voor Der Spiegel. De kwaliteitspublicatie pakt uit met de gevatte kop ‘Circus Maximus’ en heeft mooie woorden over voor MV33:

“De winst ging in China naar Lewis Hamilton, maar Max Verstappen stal de show. De coureur van Red Bull maakte indruk met een spectaculaire inhaalrace en bewees daarmee aan iedereen dat de Formule 1 nog steeds een raceklasse is.”

Frankrijk

Ook de Fransen zijn positief over Max. Traditiepublicatie l’Équipe wijdt in hun raceverslag een speciaal kopje aan ‘Le Pilote’ van de race Max Verstappen. De woorden op zich zijn meer feitelijk dan lyrisch, maar soit. De feiten spreken dan ook voor zich.

“Gefrustreerd na de kwalificatie van zaterdag startte Max Verstappen als zestiende, maar na de eerste ronde reed hij al in de top-10. Na een dappere inhaalmanoeuvre op teamgenoot Ricciardo pakte hij de tweede plaats, maar het was onmogelijk om Lewis Hamilton in te halen. Uiteindelijk kon Max zijn podiumplaats verdedigen ten opzichte van Ricciardo.”



Italië

La Gazetta dello Sport heeft het over een ‘grande’ Verstappen. Maar zo lang is Max toch helemaal niet? Ze zullen dus wel bedoelen dat hij heel goed is. Uiteraard is de Italiaanse krant ook hoopvol/blij dat de Ferrari van dit jaar goed genoeg lijkt te zijn om te strijden voor de titel. Over Max:

“De derde plaats ging naar Max Verstappen, na een formidabele inhaalrace vanaf de zestiende startplaats. Het bevestigt dat hij een van de ‘gevaarlijkste’ coureurs is als het regent (en wellicht de leukste om naar te kijken vanwege zijn inhaalmanoeuvres).”

België

Onze zuiderburen zijn uiteraard ook in hun nopjes met hun ONZE landgenoot. De Standaard schrijft:

“De Nederlander startte de race van op de zestiende plaats en reed een indrukwekkende race. Tijdens zijn eerste ronde haalde hij op indrukwekkende wijze maar liefst negen wagens in. Vervolgens slaagde Verstappen erin om de derde plaats op het podium te claimen.”

India:

In Azië weten ze tegenwoordig ook wie Max Verstappen is, want de Hindustan Times heeft het over de blijvende indruk die Max heeft gemaakt op Lewis Hamilton gisteren. Oké, stiekem komt het bericht van persbureau Reuters, maar toch:

“Max Verstappen made certain of leaving a lasting impression on Lewis Hamilton by putting in a storming drive to go from near the back of the grid to the podium in Sunday’s Formula One Chinese Grand Prix.”

Australië:

Wat hadden de Ozzies te zeggen over het feit dat hun held verslagen werd door onze held? Fox Sports Australia is positief over beiden:

“Max Verstappen claimed the final podium position after a feisty drive – making up 10 spots on the opening lap from 16th on the grid – holding off a fast-finishing Daniel Ricciardo for third.”



Verenigde Staten:

Eigenlijk het land van ‘if you’re not first, you’re last’, maar toch hebben ze bij Bleacher Report wel waardering voor de knappe race van Max:

“Max Verstappen—who started 16th on the grid—enjoyed a tremendous race as he finished third behind the pair, while Daniel Ricciardo came fourth.”



Conclusie:

Max krijgt eigenlijk liefde uit alle windstreken. Zelfs de Duitsers zijn nu overstag. Maar na de race van gisteren was het natuurlijk ook moeilijk om kritiek te hebben.