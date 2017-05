Dit zeggen internationale media over VET en HAM

Ook benieuwd wat de pers zoal te zeggen heeft over die zinderende race in Spanje?

Dat komt goed uit! Wie de race gemist heeft vindt het raceverslag HIER, daar staan ook diverse video’s van interessante momentjes in gelinkt. Gauw door naar wat er zoal over de mooie wedstrijd werd geschreven.

Auto Motor und Sport

De Duitsers gaan meteen de diepte in en analyseren vooral hoe het kwam dat Hamilton zijn achterstand van 8 tellen op Vettel wegwerkte. De sleutel was daarbij natuurlijk die pitstop tijdens de Virtual Safety Car. Ferrari ging in tactisch opzicht nat door Vettel buiten deze periode naar binnen te halen. De Duitser -die ook een poosje vast zat achter Valtteri Bottas- verloor dus veel tijd op Hamilton.

Had een derde pitstop en een wissel naar een setje softs (“Plan C”) mogelijk geholpen voor de Ferrari-rijder? Neen, denken de Duitsers. Vettel hoopte dat Hamilton problemen zou krijgen met z’n laatste set banden, maar dat feest ging helaas voor de mannen van Ferrari niet door.

ESPN

“Lewis Hamilton beats Sebastian Vettel in thrilling Spanish GP battle”, zo kopt de grote Amerikaanse sportsite. ESPN besteedt vooral aandacht aan het pitstopgevecht tussen Vettel en Hamilton, waarbij wordt benadrukt dat Hamilton liever nog even had gewacht tot z’n laatste bandenwissel. De Brit maakte pas aan het einde van de Virtual Safety Car een pitstop, al pakte dat goed uit. Voor Ferrari was het namelijk te laat om dezelfde tactiek toe te passen.

Bij de pitstop van Vettel die hierop volgde reden de twee zij aan zij over het rechte stuk en ondanks een lichte touché kon Vettel de Mercedes nog zes rondes achter zich houden. Daarna ging Hamilton met DRS en de krachtigste engine mode fluitend voorbij de Ferrari.

The Guardian

De internationale tak van deze grote Britse krant is dolblij dat het ein-de-lijk tot een directe confrontatie tussen Hamilton en Vettel is gekomen. Volgens deze site was de GP van Spanje “a mighty appetiser for the rest of the season”. Het zou zonde zijn om die prachtige zin naar het Nederlands te vertalen. Doen we dus niet.

Verder is The Guardian vooral onder de indruk van het respect dat Vettel en Hamilton voor elkaar hebben. Dat was vorig jaar wel anders, toen Hamilton en Rosberg voor de titel knokten. Ook krijgt de medium band nog een veeg uit de pan. Dit rubber presteerde nauwelijks op het Circuit de Catalunya en dat werd door Mercedes perfect uitgebuit.

L’Équipe

Frankrijk had gister een feestje met de inauguratie van President Macron, maar gelukkig was er tussen het stokbrood en de wijn ook nog tijd om F1 te kijken. L’Équipe is vooral verbaasd over het feit dat de Spaanse GP een keer géén optocht was. Teams testen zich immers suf op dit circuit en dus kennen coureurs elke centimeter van de baan. Dat resulteert meer dan eens in doodsaaie races, maar gisteren was dat absoluut niet het geval!

El Mundo

Bij de Grand Prix van Spanje kunnen we de Spaanse media natuurlijk niet overslaan! El Mundo is blij dat de Formule 1 weer opleeft na een heftige battle tussen Vettel en Hamilton. Voorbij zijn de races waar coureurs bijna bang waren om het elkaar lastig te maken. Tijdstraffen (of erger) lagen immers altijd op de loer, maar over die ommezwaai hebben we gisteren ook al geschreven.

La Gazetta dello Sport

Italië = Ferrari en na tactisch gestuntel van de Scuderia zijn we maar wát benieuwd naar de schrijfsels van de bekendste sportkrant van het land. Uiteraard krijgt Vettel de nodige veren in de Duitse bips vanwege de geniale wijze waarop hij Valtteri Bottas verschalkte. Verder druipt de olijfolie bijkans van ons scherm als we lezen hoe lovend de Italianen zijn over de spannende race.

Conclusie

Na een rondje internationale sportsites durven we wel te concluderen dat de Spaanse GP van 2017 de boeken ingaat als een geweldige race. Helaas voor ons zat de zondag van Max er (te) snel op, maar we hebben genoten van prachtige gevechten, tactische beslissingen en fraaie beelden.