Dit zeggen NL’se dealers over overname Opel

Nieuwe kansen, of toch liever doorgegaan onder het bewind van GM?

De overname der overnames is momenteel het gesprek van de dag in autoland. Iedereen heeft er wel zo zijn mening over. De NOS deed een vragenrondje bij twee bekende Opeldealers in ons land.

Motorhuis en dealer Van Kouwen reageren beiden positief op de overname. Volgens de dealers is het nieuws goed dat Opel nu in Europese handen is. Mark Toonen van Motorhuis zegt dat General Motors als Amerikaans bedrijf naar Opel keek. Natuurlijk met een Europese bril, maar het zijn en blijven Amerikanen. PSA is daarentegen een Europees concern en dus weten ze (beter) wat er speelt in ons continent. Dit heeft zo zijn voordelen.

Ook Theo van Kouwen van Van Kouwen is enthousiast. Volgens hem zal de overname een positieve uitwerking hebben op toekomstige modellen van het PSA-concern. Techniek kan eenvoudig onderling worden uitgewisseld, net als de Volkswagen Groep doet met zijn merken.

Voor de consument zal de overname niet direct indrukwekkende gevolgen hebben. De zakenwereld, en jij en ik als autoliefhebber weten nu dat Opels voortaan een Frans sausje hebben. Truus en Jan uit Appingedam lezen het vandaag in de algemene media, maar zijn het over twee weken alweer vergeten.

Motorhuis heeft 18 vestingen in Nederland en is tevens Citroën-dealer. Van Kouwen heeft vijf vestigingen in ons land.