Dit zegt Christian Horner over teamorders

We hopen allemaal vurig dat Red Bull komend jaar meestrijdt om de titel, maar heeft de renstal al nagedacht over eventuele teamorders?

Ja, dat heeft het team. Volgens honcho Christian Horner is respect tussen Max en Daniel het allerbelangrijkste en afgaande op seizoen 2016 kunnen we concluderen dat het wel snor zit tussen de twee. Sterker nog: volgens Horner is Ricciardo in meerdere opzichten de grote broer van Max. De twee kunnen het meer dan prima met elkaar vinden wat niet alleen in sportief opzicht positief is. Ook de sfeer binnen het team wordt er beter van.

Allemaal leuke praat die geheel in lijn is met de kerstgedachte, maar wat nou als Red Bull volgend jaar inderdaad meestrijdt om de knikkers? Horner geeft aan dat hij het wat teamorders betreft simpel wil houden. De ene race is Daniel sneller en dan weer Max, al lijkt Ricciardo vooralsnog de overhand te hebben in kwalificaties. De situatie wordt dus ook per raceweekend bekeken. Horner meent dat er al genoeg (lees: teveel) regeltjes in de F1 zijn en dat hij het niet nog ingewikkelder wil maken.

Heldere doch ietwat diplomatieke taal van de teambaas. We zijn erg benieuwd of de verstandhouding tussen Ricciardo en Verstappen zo goed blijft als de twee daadwerkelijk om het kampioenschap strijden. Al hopen we natuurlijk van wel. (via: autosport.com)