Dit zijn 9 lekkere cabrio’s voor tien mille

Het dak kan eraf met deze betaalbare doch lekkere cabrio's en roadsters.

Het begint een traditie te worden: als @autoblogger de kriebels voor de grote voorjaarsschoonmaak niet meer kan onderdrukken en zijn huisje driftig gaat schrobben en poetsen, dan gaat de rest van de redactie op zoek naar de leukste cabrio’s voor rond de tien mille. Dat deden we reeds in 2014, als ook in 2015 en 2016 rond deze periode. Aangezien het aanbod onderhevig is aan prijsschommelingen, kunnen we elk jaar wel weer een leuke lijst samenstellen met een aantal auto’s die voorgaande jaren de lijst nog niet haalden. Check dus ook vooral even onze eerdere aanbevelingen alvorens te roepen hoe stom we zijn dat we ‘auto x’ of ‘cabrio z’ vergeten zijn.

Toyota MR2

Ooit stond de Honda S2000 nog in een van deze lijstjes, maar inmiddels moet je vijf mille extra meebrengen voor het goedkoopste exemplaar op ’s lands bekendste verkoopwebsite. Dat wil echter niet zeggen dat een leuke Japanse roadster met achterwielaandrijving buiten het budget valt. Deze Toyota MR2 is zelfs voorzien van een heuse middenmotor. Het is de Japanse Porsche Boxster, maar in een kek kleurtje lang geen onaangename auto om te zien en bovenal een fantastische auto om mee te rijden. Deze gele mag mee voor 8400 euro.

MK Indy

Ok, hier ga ik mijn boekje een klein beetje te buiten, want deze Lotus Seven-achtige kitcar wordt aangeboden voor 12.000 euro. Er zijn echter diverse redenen om de auto toch mee te nemen in dit lijstje. Allereerst is het amper mogelijk om meer open te rijden dan met deze kitcar, want behalve een dak mist ook een voorruit. Wat je wel krijgt is de motor uit een Suzuki GSX-R 1000, een Japans scheurijzer op twee wielen met zo’n 170 pk. Dat blok is ook in een vedergewicht (460 kg) als deze goed voor leuke cijfers: 0-100 km/u in 3,5 seconden!

BMW 323i Baur TC

Aanvankelijk levert BMW van de E30 geen cabrio en carrosseriebouwer Baur springt daar handig op in met deze conversie. De ombouw wordt zo netjes gedaan, dat BMW de auto gewoon via het eigen dealernetwerk verkoopt. In 1985 komt BMW met een eigen cabrio, maar de Baur blijft leverbaar. Dit exemplaar blijft met 9.950 euro keurig binnen het budget en is van bouwjaar 1983. Daarmee is het een hele vroege E30, en dan ook nog eens eentje met zo’n lekkere zes-in-lijn onder de kap.

Volkswagen New Beetle Cabrio

Het woordje ‘leuk’ is behoorlijk aan smaak onderhevig, dus of deze New Beetle een waardige toevoeging aan de lijst is? Het is in ieder geval een bijzonder exemplaar, met zijn two-tone spuitwerk, klassiek kofferrekje en chromen wieldoppen. Voor 8.950 euro zet je je reputatie op het spel.

Chevrolet Corvette C4

Wederom zoek ik de limieten op, ditmaal omdat deze Corvette feitelijk geen échte cabrio is, maar een targa. Maar wél een targa met een behoorlijke road presence en een smeuige 5.7 V8 in het vooronder. Een behoorlijk luie V8 trouwens, want veel meer dan 201 pk levert het blok niet. Koppel dat vervolgens aan een klassieke viertraps automaat en je snapt dat dit geen scheurijzer is. Dit exemplaar heeft de fraaie ‘Salad Shooter’-velgen en rode bekleding, wat nog enigszins kan verdoezelen dat deze Corvette misschien wel het lelijkste interieur ooit heeft. Voor 8000 euro en een snor ben je het mannetje.

BMW 120d Cabrio

BMW Cabrio’s kwamen de afgelopen jaren diverse malen voorbij, E36, E46, Z3, het kan allemaal binnen het budget. Maar dit jaar is daar een optie bijgekomen: de 1-Serie Cabriolet. Dit is de allergoedkoopste, voor 8750 euro. Voor dat geld krijg je een cabrio op satansap met 143 pk en een aardige 291.000 kilometer aan ervaring. Aan de andere kant ziet de auto er op de foto nog behoorlijk netjes uit en kan het een optie zijn voor de forenzende cabriorijder op budget. Vanaf 11.500 euro vind je ook exemplaren op benzine met een kleine twee ton op de teller.

Nissan 350Z Roadster

Nu is een BMW 1-Serie Cabrio best ok, maar eigenlijk wil je gewoon een roadster met dikke V6. Dit jaar kunnen we weer een nieuwe toevoegen aan het lijstje, want met een vanafprijs van net geen 11 mille moet het voor de betere onderhandelaar mogelijk zijn om voor 10.000 euro in een Nissan 350Z Roadster te rijden. Ingrediënten: 3.5 V6, 280 pk en achterwielaandrijving. Op dit moment staan er twee te koop voor dat bedrag, een originele zilvergrijze met een kleine twee ton op de teller en een zwarte met ruwweg de helft aan ervaring. Die laatste is dan weer optisch flink aangepakt, waardoor ondergetekende de voorkeur geeft aan de eerstgenoemde.

MGB Roadster

Volgens kenners misschien wel de mooist klinkende viercilinder, de 1800 in het vooronder van deze MG. Het mag dan een beetje een clichéklassieker zijn, de onderdelenvoorziening is uitstekend en het rijdt nog leuk ook. Daarnaast ligt dit exemplaar met zijn fraaie kleur en net interieur ook nog eens goed op het netvlies. Voor 9.950 euro is het de jouwe, maar dan zul je wel zelf nog even bij het RDW een setje gele blauwe platen moeten ophalen.

Mitsubishi Eclipse Spider

In tegensstelling tot de andere Japanners in dit rijtje, moet de Mitsubishi Eclipse het zonder achterwielaandrijving stellen. Met een 2.35 liter grote vierpitter is deze op de Amerikaanse markt gerichte Eclipse dan ook meer een tourer dan een sportwagen. Zeker in deze fleurige kleur een opvallende auto en in combinatie met de relatieve onbekendheid van de Eclipse in deze contreien, kun je regelmatig de vraag ‘wat is dit voor auto?’ verwachten. Binnenin gaat het er overigens een stuk minder fleurig aan toe, daar kijk je vooral tegen zwart plastic aan. Dit exemplaar komt uit 2003 en is de jouwe voor 8.999 euro.