Dit zijn de 9 leasetoppers van Genève 2017

Mocht je binnenkort een nieuwe leaseauto uitzoeken: dit staat er binnenkort in de showrooms.

Het was weer een enerverende Salon van Genève. Traditiegetrouw was er weer veel, heel veel nieuws. Dat is eigenlijk best opmerkelijk. Zwitserland heeft nauwelijks een autoindustrie en de beurs is ook nog eens vrij klein. Diverse supercars zijn al ruimschoots de revue gepasseerd, evenals jullie favorieten.

Maar welke auto’s gaan we nu daadwerkelijk terugzien op Neerlands wegen? Daarom een overzicht van de auto’s die erg belangrijk zullen gaan worden voor de leasemarkt. Dus bevind je je in de fortuinlijke positie om binnenkort een nieuwe auto te mogen uitzoeken, check dan even dit overzicht.

Volkswagen Tiguan Allspace:

Niet een heel verrassende, maar wel populaire aanbieding. Wilde je een vijfzits SUV dan was er een Tiguan. Maar ben je heel vruchtbaar, dan was je tot voor kort aangewezen op een Skoda Kodiaq. Met de Tiguan Allspace komt daar verandering in. Nu kan je anti-anticonceptie combineren met een VW-badge.

Opel Insignia Tourer:

De vorige Insignia was een breuk met het verleden. Met succes werdt het spruitjes-imago van de Vectra afgestoft. Dat wil niet zeggen dat de auto perfect was. Met name het gewicht was veel te hoog. Met de nieuwe Insignia stelt Opel orde op zaken. Zeker als Tourer een dikke auto.

Volkswagen Arteon:

Hij mag geen Passat CC of CC heten, maar dit is natuurlijk wel de opvolger van die auto. Het is een D-segment auto, gebouwd op het MQB-platform. Passat-techniek dus. Dat neemt niet weg dat deze nieuwe Passerati er fantastisch uitziet. Qua motoren kun je kiezen tussen verschillende TDI’s en TSI’s. Onze tip: kijk de wagenparkbeheerder lief aan en vraag om de variant met 280 pk. Heb je automatisch vierwielaandrijving en een automaat.

Mazda CX-5:

Huh? Was de vorige dan al zo oud? Nee, absoluut niet. De eerste generatie kwam er halverwege 2012 en heeft Mazda geen windeieren gelegd. De CX-5 was een ware verkoopknaller voor het merk uit Hiroshima. De tweede generatie CX-5 zal waarschijnlijk deze lijn doorzetten. Dus met een herkenbaar uiterlijk, puike rij-eigenschappen en atmosferische benzinemotoren. Wie zei ook al weer dat Japanners saai waren?

BMW 5-Serie Touring:

Ook een klasse hoger staat er een verse stationwagon te trappelen, ditmaal de Touring-variant van de BMW 5-serie. De auto zal leverbaar worden met een keur aan motoren van kleine vierpitters tot dikke achtcilinders. Maar waarschijnlijk is de fijnste in het midden van het gamma: de 540i combineert een smeuïge zes-in-lijn met achterwielaandrijving. Als het even kan het uiterlijk van deze gecombineerd met de performance van deze.

Hyundai i30 Wagon:

Het Koreaanse merk blijft maar aan de weg timmeren. De eerste generatie was nog typisch Koreaans: voordelig, maar je zag ook waar het vandaan kwam. De tweede generatie was al een grote stap vooruit en deze derde generatie i30 is gewoon een keurige auto. Nu kun je ook kiezen voor een stationwagon-variant, waar eigenlijk niet zo veel op aan te merken is.

Volvo XC60:

Stel, je bent in de markt voor een middelgrote SUV. Dan is er al wat te kiezen, maar sinds Genève wordt de keuze nog groter. Wat te denken van de Volvo XC60? Het uiterlijk mag geen verrassing zijn, dit is een kleine XC90. Maar mede dankzij de afmetingen ziet de XC60 er toch wat vlotter uit. Zeker het blauw van de afgebeelde XC60 kan bekoren. Ook de motoren kennen we al van de XC90: dus viercilinders in allerlei gradaties.

Land Rover Range Rover Velar:

Een andere optie is deze Edelbrit. De Range Rover Velar is natuurlijk een omgekatte Jaguar F-Pace, maar er staat wel even mooi Range Rover op. We zijn vooral benieuwd hoe de ‘normale’ exemplaren uit komen te zien. Met 22″ jetsers kun je elke auto er goed uit laten zien, natuurlijk. De meest gekozen lease-varianten zullen de Ingenium viercilinders zijn, maar voor wie wat mag besteden: er is een supercharged V6 leverbaar.

Alfa Romeo Stelvio:

Zelden is een auto zó belangrijk geweest voor een merk. Er is nu dan eindelijk een nieuwe Giulia, maar er is meer nodig om te overleven. De Stelvio moet ook het gat opvullen van de gecancelde Giulia Sportswagon. Daar zit op zich wat in, want wereldwijd verkoopt de SUV veel beter dan de klassieke stationwagon, die eigenlijk alleen in Noord-Europa populariteit geniet. Motorisch geheel gelijk aan de Giulia, inclusief de non-plus-ultra versie met 510 pk.

Nog zin om één keer al het nieuws van Genève te bekijken? Pak dan een glaasje cola, bakje chips en klik hier voor ons XXL-verslag mèt bonusmateriaal.