Dit zijn de 12 duurste auto’s van Nederland in 2017

Nu wiet telen legaal wordt, moet je ook belasting af gaan dragen over de winsten. Balen natuurlijk, maar gelukkig heb jij de winst van de afgelopen jaren ergens in een oude sok verstopt, toch?

Dat is in ieder geval wel te hopen als je een van de auto’s in dit lijstje wil kopen. Deze paradepaardjes uit de industrie zijn namelijk alleen weggelegd voor app-designers, grootindustriëlen, voetballers en misdaad-kingpins. Voor de lijst van dit jaar beperken we ons tot auto’s met een nieuwprijs van 350.000 Euro of meer. Want laten we eerlijk zijn: auto’s met een lager prijskaartje zijn voor paupers.

We hebben ons best gedaan om de exacte prijzen van de auto’s te achterhalen, maar hier en daar is dat niet gelukt. In het geval van de Aventador S is de prijs nog niet bekend. Daarbij zijn niet alle importeurs even loslippig over het kostenplaatje van hun meeste dure modellen. In sommige gevallen is de prijs zodoende een guesstimation op basis van de informatie die we wel hebben.

De keuze om de selectie te beperken tot auto’s met een prijs van 350K of meer, betekent slechts één Aston Martin in de lijst. Navraag leerde namelijk dat de Vanquish S enkel als Volante de barrière van de 350.000 Euro weet te slechten. Ondanks verwoede pogingen wilde de importeur de exacte prijs van deze chique Brit niet loslaten.

Ferrari is wat dat betreft wat opener. We mogen alles van ze weten, behalve hun pincode. Wil je meer dan 350K stukslaan op een Fezza moet je uitwijken naar de GTC4Lusso zónder T, of naar de nieuwe 812 Superfast. Met een magere V8 onder de kap halen Ferrari’s de lijst niet. Zelfs de GTC4Lusso T stoot veel te weinig CO2 uit om in deze lijst te verschijnen. Mocht je het willen weten als minvermogende: de vanafprijs van dit model bedraagt slechts 288.289 Euro.

Eigenlijk moeten we concluderen dat het voor de veelbezitters dit jaar ar-ren-moede is. Los van de Bugatti Chiron, waarvan we de exacte vraagprijs ook niet precies mogen weten, staat er geen énkele auto meer in de lijst met een prijskaartje van een half miljoen of meer. De laatste Rolls-Royce Phantom is immers gebouwd en het hypercar-trio is uitverkocht.

Hoe moet je dan nog je geld opmaken? Wel, om een respectabele hoeveelheid pegulanten uit te geven, zullen de rijken tegenwoordig uit moeten wijken naar een aftandse vijfdehands Ferrari of Porsche van tig jaar oud. Het leven is hard.