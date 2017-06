Dit zijn de best verdienende autocoureurs van 2016

Altijd mooi om weg te dromen bij de enorme bedragen die de crème de la crème jaarlijks toucheert.

Forbes heeft de jaarlijkse lijst uitgebracht waarin de 100 best verdienende sportmensen (m/v) ter wereld worden opgenomen. Deze lijst heeft betrekking op de salarissen en sponsorinkomsten over het jaar 2016 en tussen al het Amerikaanse sportgeweld en natuurlijk de grootste voetballers staan gelukkig ook nog enkele coureurs.

Het zijn er welgeteld vijf en bovenaan staat niemand minder dan Lewis Hamilton! De Brit harkte vorig jaar in totaal 46 miljoen USD binnen waarmee hij op een tiende stek overall eindigt. We hebben alle vijf de coureurs in de lijst even voor je in een tabel gepropt, inclusief de plaats op de lijst, het totaalbedrag, het salaris en sponsorinkomsten.

Coureur Positie Salaris Sponsors Totaal Lewis Hamilton 10 $ 38 miljoen $ 8 miljoen $ 46 miljoen Sebastian Vettel 14 $ 38 miljoen $ 500k $ 38,5 miljoen Fernando Alonso 20 $ 34 miljoen $ 2 miljoen $ 36 miljoen Jimmie Johnson 93 $ 16,8 miljoen $ 5 mijoen $ 21,8 miljoen Dale Earnhardt, Jr. 100 $ 13,4 miljoen $ 8 miljoen $ 21,4 miljoen

Jimmie Johnson en Dale Earnhardt Jr. zijn trouwens NASCAR-coureurs, maar dat vermoeden had je waarschijnlijk al. Verder staat Cristiano “badderen met Badr” Ronaldo op #1 met een totaalbedrag van $ 93 miljoen. Nog wat stats voor de geeks (ben ik zelf ook): er staan 32 basketballers, 22 honkballers, 15 American footballers, 6 tennissers, 5 golfers en 3 boksers in de lijst. Misschien toch een carrièreswitch overwegen?

De gehele lijst check je hier. Onze lijst met salarissen (2017) van F1-coureurs vind je DAAR.