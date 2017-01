Dit zijn de minst verkochte auto’s van Nederland [2016]

Dit laatste lijstje persen we er ook nog even uit!

Na de minst verkochte sportwagens/supercars van 2016 is het nu de beurt aan de meer gewone automobiel die vorig jaar niet bepaald gretig aftrek vond. Enkele verrassende namen zitten er wellicht tussen, maar wees erop bedacht dat sommige modellen simpelweg uit productie zijn gegaan. Ook hebben we in sommige gevallen te maken met naamswijzigingen en dergelijke. De lijst van vorig jaar bekijk je trouwens HIER.

0 t/m 5 verkocht

Citroën C4 Aircross (0)

Citroën C-Zero (2)

Citroën Jumpy (1)

Fiat Bravo (0)

Fiat Qubo (5)

Fiat Scudo (0)

Fiat Talento (4)

Honda Accord (0)

Honda Insight (0)

Infiniti Q60 (2)

Infiniti Q70 (4)

Infiniti QX70 (1)

Jeep Compass (0)

Jeep Wrangler (5)

Lancia Thema (0)

Lancia Voyager (0)

Land Rover Defender (0)

Land Rover Freelander (0)

Lexus LS (3)

Mazda5 (0)

Mercedes GLK (5)

Morgan 4/4 (3)

Morgan Plus 4 (5)

Nissan NV400 (1)

Opel Agila (0)

Opel Ampera (0)

Opel Antara (0)

Peugeot Expert (1)

Renault Master (5)

Seat Altea (1)

Skoda Roomster (0)

Subaru BRZ (1)

Subaru Impreza (1)

Subaru Legacy (0)

Subaru Trezia (0)

Suzuki Alto (0)

Suzuki Splash (0)

Toyota GT86 (1)

Toyota Hi-Lux (1)

Toyota Mirai (5)

Volkswagen Jetta (1)

6 t/m 10 verkocht

Maserati Quattroporte (9)

Mercedes SL (9)

MINI Paceman (6)

Mitsubishi I-Miev (6)

Opel Movano (7)

Renault Kangoo (6)

Seat Altea XL (9)

SSangYong Tivoli (10)

11 t/m 20 verkocht

Alfa Romeo 4C (19)

Jeep Grand Cherokee (20)

Maserati Levante (13)

Opel Combo (19)

Peugeot Ion (16)

Peugeot RCZ (18)

Suzuki Jimny (11)

Volkswagen Multivan (11)

Volkswagen Touareg (16)

21 t/m 30 verkocht

BMW 6-serie (23)

Citroën Jumper (30)

Ford Edge (27)

Hyundai Santa Fe (26)

Infiniti Q50 (30)

Land Rover Discovery (21)

Mercedes GLS (27)

Toyota Land Cruiser (26)

31 t/m 40 verkocht

Fiat Ducato (39)

Hyundai IX35 (31)

Jaguar XJ (40)

Maserati Ghibli (36)

Mercedes CLS (32)

Porsche Panamera (34)

Subaru Levorg (35)

41 t/m 50 verkocht

BMW i8 (48)

Citroën C5 (50)

Hyundai i40 (44)

Jeep Cherokee (42)

Kia Sorento (45)

Lexus GS (48)

Mitsubishi Lancer (48)

Peugeot Boxer (49)

Deze lijst is tot stand gekomen dankzij cijfers van Bovag en VWE.

Foto: Toyota GT86 door @row1 via Autojunk