Dit zijn de NL’se deelnemers aan de 24 uur van Le Mans

Welke Nederlandse talenten verschijnen straks aan de startgrid op Circuit de la Sarthe in Frankrijk?

Het management van ’s werelds meest bekende 24 uurs-race op aarde heeft de (was)lijst bekend gemaakt van alle coureurs die dit jaar meedoen.

Dit jaar doen er 179 rijders uit 31 verschillende landen mee. 60 auto’s zullen racen om de titel in een eigen klasse. In totaal gaat het om 41 teams. 6 auto’s doen mee in de LMP1-klasse, 25 auto’s in de LMP-2 klasse, 13 auto’s in de LM GTE Pro-klasse en 16 auto’s in de LM GTE Am-klasse. Slechts één vrouw doet dit jaar mee. Het gaat hier om de 25-jarige Christina Nielsen uit Denemarken. Ze zal achter het stuur kruipen van een Scuderia Corsa Ferrari 488 in de GTE Am-klasse.

Er zullen dit jaar drie landgenoten meedoen aan de 24 uur van Le Mans. Twee van hen zijn van Racing Team Nederland. Ze strijden in de LMP-2 klasse. Het gaat om de Nederlanders Jan Lammers en Frits van Eerd. De derde rijder van dit team is Rubens Barrichello uit Brazilië.

Ho-pin Tung is de derde Nederlander die meedoet aan de race. Tung rijdt voor het Chinese team Jackie Chan DC Racing. De andere twee rijders van dit team zijn Thomas Laurent uit Frankrijk en Oliver Jarvis uit Engeland.