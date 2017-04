Dit zijn de populairste auto-zoektermen op Marktplaats

We hebben goed nieuws en goed nieuws.

Zo laat de (ver)koopsite weten dat de handel in occasions gedurende het eerste kwartaal van dit jaar aardig is toegenomen. Vooral de duurdere jonge (<5 jaar) tweedehandsauto blijkt steeds populairder te worden. Het aantal advertenties in deze categorie steeg met 27% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016.

Verder daalde de gemiddelde prijs van nieuw aangeboden auto’s met meer dan 8,5%, waar de prijzen van occasions die door particulieren werden aangeboden juist stegen met gemiddeld 16%. Het aantal aangeboden cabrio’s steeg met 9%, naar verwachting groeit deze vraag door gedurende de lente. De handel in klassiekers daalde iets, het aanbod kromp met 2,6%.

Dan de merken waarmee het meest werd geadverteerd op Marktplaats:

Volkswagen

Peugeot

Opel

Renault

Ford

Door naar waar je voor klikte! Dit zijn de populairste autogerelateerde zoektermen op Marktplaats: