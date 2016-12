Dit zou Alfa’s tegenhanger van de 5-serie moeten zijn

De Alfetta van vandaag de dag.

De Giulia (rijtest) en Stelvio hebben één taak: make Alfa great again. Aan de hand van de huidige designtaal bij Alfa kruipen photoshoppers achter de computer om met diverse creaties te komen. Soms op basis van de huidige modellen, maar ook compleet nieuwe modellen worden digitaal getekend. Dat laatste is het geval bij deze photoshop.

Deze moderne Alfetta moet de tegenhanger uit Italië zijn voor de 5-serie, E-klasse en A6. We zien typische Alfa-kenmerken terug in het ontwerp. Denk aan de bekende velgen en grille. De zijkant heeft overeenkomsten met die andere guido uit Italië: de Maserati Ghibli.

Het concept is afkomstig van Renna Design. In de wandelgangen wordt al een tijdje gesproken over een grotere sedan bij Alfa Romeo. Naar verluidt maken we tegen 2020 kennis met dit nieuwe model. De kans is aanwezig dat de Italiaanse autofabrikant inderdaad de naam Alfetta hiervoor afstoft.