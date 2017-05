Dizono’s auto is gebaseerd op dit ding

Iets om trots op te zijn, toch?

Zoals bekend rijdt collega Dizono in een vlagele Peugeot 406 Coupé. Wie het toevallig gemist heeft kan HIER de video over deze auto terugkijken. De 406 weet bij ondergetekende nog steeds een snaar te raken. Vroeger hadden we er thuis eentje (een blauwe break) en het less is more-design staat nog steeds als een huis. De coupé was een ontwerp van Pininfarina en werd dankzij z’n ongekend elegante lijnenspel ook wel een poor men’s Ferrari genoemd.

Deze Toscana was een designstudie uit 1996 en in meer of mindere mate was dit een voorbode op de nog te introduceren coupé. De voorruit lijkt (minus een sleuf in het midden) rechtstreeks van een speedboot te komen en de aflopende “daklijn” in combinatie met een gapend gat onder de achterspoiler haalde het productiestadium uiteraard niet.

Toch is het mooi om te zien dat Peugeot dit alles gewoon combineerde met de verder vrij brave lijnen van de 406. Ik vind het best een symphatiek ding, die Toscana.