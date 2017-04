Dodge Challenger SRT Demon: 840 pk!

Ben jij al facebookvriendjes met je bandenboer?

Even leek het erop dat de SRT Demon een wat laffe upgrade zou worden van de SRT Hellcat. Die laatste heeft 707 pk, terwijl voor de Demon gesproken werd over zo’n 50 pk extra. Daar kunnen we nu bijna een ééntje voor zetten want het grote nieuws van de Demon is een vermogen van liefst 840 pk. Duivels!

Van 0 naar 60 mijl per uur (zeg maar 96.5 km/u) doet de Demon in 2,3 seconden, waarbij je met 1.8 G in je stoel gedrukt wordt. De in Amerika minstens zo belangrijke quater mile doet de Dodge binnen de magische tien seconden grens: 9.65 s. Dat staat zo ongeveer gelijk als het ronden van de Nürburgring binnen de zeven minuten in Europa.

Om al dat vermogen uit de 6.2 V8 met supercharger te persen wordt de lucht in het inlaattraject gekoeld middels vloeistofkoeling, waardoor de temperatuur van de aangezogen zuurstof daalt met zo’n 25 graden. Verder krijg je standaard een knopje om te schakelen tussen race-brandstof en gewone peut van het tankstation om de hoek. Om het gewicht om laag te brengen missen de achterbank en passagiersstoel(!), maar voor een dollar per stuk laat je die terugplaatsen. In de achterbak liggen een extra setje smalle voorbanden, welke je kunt gebruiken op de dragstrip. Brengt het gewicht weer iets verder omlaag, want veel rubber vooraan heb je niet nodig om de auto rechtdoor te laten gaan. Circuittraining is eveneens inbegrepen bij de -overigens nog niet bekend gemaakte- prijs.