Dodge Durango SRT is badass

De nieuwe Dodge Durango heeft eindelijk een SRT-badge, dankzij een 6.4 liter Hemi V8! Omdat 'MURICA!

De Dodge Durango heeft deels dezelfde genen als de Jeep Grand Cherokee, maar een SRT-krachtbron was nog niet te vinden in de Durango. Tot nu. Dodge vond het tijd om die heerlijke, natuurlijk ademende, 6.4 liter grote porno-V8 in het vooronder te lepelen. En dus kunnen de Amerikanen nu ook in de Durango eindelijk van die heerlijke herrieschopper.

Het mag allemaal zelfs nog iets gekker dan bij de Jeep Grand Cherokee SRT (rijtest), want de V8 levert in de Durango SRT een lekkere 482 pk en 637 Nm koppel. Al dat vermogen wordt uiteraard over vier wielen verdeeld, maar niet voordat ze een achttraps automaat gepasseerd zijn. Daardoor weet de Durango SRT in 4,4 seconden de 60 mijl (97 kilometer) per uur aan te tikken, en dat terwijl de Durango toch een slordige 2500 kilogram weegt.

Voor de nodige koeling wordt gezorgd door een set luchthappers op de motorkap, centraal in de voorbumper en boven de mistlampen. Ook is de Durango nu straffer geveerd en er is een lekkere sportuitlaat gemonteerd. Een echte mean machine om te zien (haha, dat rijmt), grote jongen als je onnodig links blijft hangen met dit in je achteruitkijkspiegel.