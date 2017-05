Doe mee met de Broeikas Award 2017

Je weet dat je het wil.

We zijn namelijk aan het aftellen: over iets minder dan 2 weken gaat hét youngtimer feestje van Nederland haar 6e editie beleven. Niet alleen de locatie is nieuw, we hebben ook een aantal frisse programma-onderdelen: een gaaf autopodium bij de entree, een DTM Paviljoen en last but not least: de Broeikas Award. Een prijs voor de auto met de meeste CO2 uitstoot. We weten immers dat youngtimers niet altijd even zuinig zijn -vooral de modellen waar wij van houden- maar we zijn tenminste wel een stuk duurzamer dan al die mensen die elke 3 jaar een nieuwe lease-auto bestellen. Dus koop nu je tickets en zorg dat je erbij bent, op zondag 11 juni aanstaande! Oh, die locatie, dat is een kas. Snap je em;)

Naast de nieuwe onderdelen zijn er natuurlijk ook bekende items zoals de Club Parking, het Concours d’Elegance en een expohal van meer dan 5000 m2.

Image credits: Bentley Arnage, gespot door @lexusfan via autojunk.nl.