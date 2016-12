Doet de Subaru BRZ STI de naam STI eer aan?

Je voelt 'm al aankomen, we hebben hier te maken met een klassiek gevalletje van Betteridge's law of headlines. Uitleg na de breek.

Betteridge’s law op headlines stelt dat elke koptekst met een vraagteken aan het einde beantwoord kan worden met ‘neen’. Vaak is het vraagteken aan het einde van de kop volgens Betteridge een teken dat de schrijver van het artikel een tendentieus stukje geschreven heeft of de zaak wat probeert aan te dikken. Een simpele test bewijst dat zijn regel steek houdt:

Rijdt je auto door dit additief 1:100?

Geeft deze beanie je een kans om Doutzen Kroes te verschalken?

Plaatst @lincoln vandaag géén comment die druipt van glorieus cynisme?

Hoewel:

Had Betteridge gelijk met zijn regel?

Dat geeft te denken. Maar goed de uitzondering bevestigd de regel. Helaas is bovenstaande kop echter géén voorbeeld van een andere uitzondering, want we weten al vrijwel zeker dat de Subaru BRZ STI een slap aftreksel wordt van wat we gehoopt hadden.

De belofte was zo mooi. Nog vóórdat de BRZ überhaupt op de markt kwam, was Subaru Technica International al klaar met hun eigen visie op de BRZ. Later kwam er ook nog een hele brute concept met 345 pk uit een turbomotor. Subaru waarschuwde ons echter al dat een eventuele productieversie van de BRZ STI niet zou beschikken over een turbo.

En dat terwijl meer vermogen zo’n beetje het enige is wat de BRZ nodig heeft om er een echt tof rij-ijzer van te maken. Al sinds de introductie van de achterwielaangedreven Subie en diens zusje van Toyota (rijtest) prijst het collectieve journaille de handling van de auto de hemel in, maar lamenteert het tegelijkertijd over de wat laffe motor van de potentiële rijst-raket. In het lagere toerengebied wil de 2.0-liter grote boxermotor niet echt stappen maken.

Waarom Subaru en Toyota weigeren een simpele ingreep te doen om het gebrek aan power te verhelpen is ons een raadsel. Het is niet alsof de gamma’s van de twee merken uitpuilen van de sportievelingen die in de weg zouden worden gezeten door een sterkere GT86/BRZ. Maar goed, we zullen het moeten doen met een bodykit en wat rode accenten in het interieur. In januari staat de turboloze BRZ STI op de beurs in Tokyo. Een gemiste kans.