Donald Trump: Duitsers zijn heel stout geweest

BMW, Mercedes, VAG en co. verdienen volgens Trump billenkoek.

“The Germans are bad, very bad. See the millions of cars they are selling to the U.S. Terrible. We will stop this.”

Met deze gewaagde quote heeft Donald Trump weer eens voor opschudding gezorgd in Duitsland, het toonaangevende land van de EU. Het zal je niet ontgaan zijn dat The Donald dezer dagen bezig is aan een trip door ons oude continent. Doen wel meer Amerikanen in de lente/zomer. Cultuur snuiven, leren wat ‘historie’ daadwerkelijk betekent, lastige Montenegrijnen die je vakantie-selfies verpesten wegschuiven, NAVO-wanbetalers op hun verantwoordelijkheden aanspreken, je kent het wel.

So far, so good. Maar, als Trump de Duitse drie het vuur na aan de schenen legt, dan komt hij aan ons! In navolging van kwaliteitspublicatie Der Spiegel staat de Duitse media vandaag op haar achterste poten vanwege de gewraakte uitspraak. Het is overigens niet de eerste keer dat Donald aangeeft het handelstekort tussen Duitsland en Amerika aan te willen pakken, desnoods met draconische maatregelen. Tot op heden blijven concrete maatregelen echter hangen in de ambtelijke molen.

Enfin, de kerfuffle heeft er toe geleid dat National Economic Council Director Gary Cohn zich geroepen heeft gevoeld om de uitspraken van Trump te nuanceren. Hij gebruikt hiervoor tegenover Politico een variant van het aloude ‘ik heb veel vrienden die [vul minderheid naar keuze in] zijn’-argument, door te stellen dat Trump’s vader een Duitser was.

“He said they’re very bad on trade, but he doesn’t have a problem with Germany.”

Volgens cijfers van MIT heeft Duitsland een positieve handelsbalans van 252 miljard Dollar. Twaalf procent van de waarde die onze oosterburen exporteren wordt vertegenwoordigd door auto’s. Een kleine tien procent van alle Duitse export gaat naar ‘Murica, wat neerkomt op een waarde van 122 miljard Dollar.

Geen wonder dus dat ze in Duitsland nerveus zijn over mogelijke maatregelen van Trump’s regiem om de import te beperken. Het blijft echter de vraag hoe Trump’s soundbytes zich gaan vertalen naar de realiteit. Voor nu heeft hij alle Duitse poppen in ieder geval weer aan het dansen.