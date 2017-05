Donkervoort in Gulf-pyjama op Marktplaats is DUUR

Het is zeker een fraai exemplaar, maar voor dit geld..?

Deze Donkie komt uit 2004 en het is een D8 270 GT4. Het apparaat heeft namelijk een GT4-update gehad die kort gezegd neerkomt op een nieuwe uitlaat en andere engine mapping. Dolletjes, maar hoeveel pk’s levert dat op? 271 stuks dus, op een leeggewicht van nog geen 700 kilogram. Succes om dat in bedwang te houden!

Het apparaat is uitgevoerd in Gulf-kleuren en op de teller staan iets meer dan 35.000 kilometers. Verder heeft deze GT4 grotere spoorbreedten dan de gewone D8 wat de wegligging uiteraard ten goede komt. De instelbare vering komt van WP en het interieur zit vol coole metertjes waarop je allerlei belangrijke dingen in de gaten kunt houden.

Vraag van de dag: wat kost al dat moois? Vervelend antwoord: 85.000 euro. Goeie deal wat jullie betreft?