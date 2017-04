Donnerwetter! Duitsers overwegen eerlijk te worden

Beter laat dan nooit?

Binnen het Duitse Verband der Automobilindustrie (VDA) wordt er druk gepraat over het introduceren van échte verbruikcijfers, zo bericht Automotive News. Eerder besloot het Franse PSA al over te gaan op het publiceren van echte verbruikcijfers, in plaats van de fopgetallen die resulteren uit de gestandaardiseerde NEDC-cyclus. De Fransozen trokken daarmee een lange neus naar het door sjoemelsoftware geplaagde Volkswagen-concern.

De Duitsers denken nu aan het maken van een inhaalslag. Immers duurt het toch nog maar enkele maanden voordat de nieuwe Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) de norm wordt. Dat betekent automatisch dat er nog maar een paar maanden resteren om wat positieve PR te pakken door ‘uit eigen beweging’ eerlijker te worden. De Duitsers doen dat dan waarschijnlijk wel het liefst met zijn allen. Logisch, want stel dat bijvoorbeeld Mercedes of BMW zou besluiten niet mee te doen, terwijl de rest wel overstag gaat. Gezien de belastingregels in verschillende landen op basis van CO2-uitstoot zou dat de verkoopcijfers een aardige boost kunnen geven.

CEO van Volkswagen Matthias Muller zegt er vertrouwen in te hebben dat de Duitse fabrikanten binnenkort een nieuwe weg inslaan:

“I expect that we will come to a solution in the foreseeable future.”

Mede-Matthias en voorzitter van de VDA Matthias Wissmann is echter iets minder optimistisch. Hij heeft het over constructieve gesprekken met de Duitse Bundes-autoriteiten. Maar er is nog niks in kannen en kruiken:

“We are in constructive talks with the Federal Transportation Ministry on the question how we can improve transparency, but we have not concluded the discussions.”

Mochten er zich verdere ontwikkelingen voordoen in deze zaak zullen we je even een seintje geven. Je kan dan immers maar beter nog snel even die Duitse dikbolide kopen, voordat onze staat nog tienduizende Euro’s extra wil vangen voor de ‘extra’ CO2-uitstoot.