Doorbreekt deze Ferrari de grens van 100 miljoen?

De oververhitte klassiekermarkt kan binnenkort een nieuwe mijlpaal bereiken.

Afgelopen zondag overleed Ferrari-verzamelaar Preston Henn op 86-jarige leeftijd. We schreven al eens eerder over deze man omdat hij Ferrari aanklaagde toen het Italiaanse merk hem geen LaFerrari Aperta gunde. Na een respectvolle periode van enkele dagen is de speculatie losgebarsten over wat er met de Ferrari-collectie van de succesvolle ondernemer gaat gebeuren. Met name zijn Ferrari 275 GTB/C Speciale maakt de tongen los.

De auto met chassisnummer 6885 is één van slechts drie Ferrari 275 GTB/C Speciale’s die Ferrari medio jaren ’60 bouwde om mee te doen aan het FIA GT-kampioenschap. Als zodanig was de auto min of meer de opvolger van de inmiddels peperdure 250 GTO. Uiteindelijk was het echter alleen Henn’s 275 GTB/C die ook daadwerkelijk ingezet werd in races. Dat was het werk van de Ecurie Francorchamps, het team van de Belgische Ferrari-importeur Jacques Swaters. Vandaar ook de gele kleur van de auto.

In de Targa Florio van 1965 viel de auto uit, maar op Le Mans wist de Ferocious in hetzelfde jaar de GT-Klasse op haar naam te schrijven. In de eindrangschikking van de endurance-klassiekers finishte de auto dat jaar overigens als derde, achter twee 250 LM’s. Na het raceseizoen nam Team N.A.R.T van de Amerikaanse Ferrari-importeur Luigi Chinetti de auto over en won het de Nassau Grand Prix op de Bahamas. Kortom, de oude Italiaan heeft een mooie historie.

Dat is dan ook een belangrijke reden waarom sommige analisten denken dat de auto misschien wel meer dan honderd miljoen Dollar op kan leveren, als ‘ie geveild wordt. Die schatting lijkt echter enigszins optimistisch. Één van de andere twee GTB/C Speciale’s ging in 2014 bij RM Auctions over de toonbank voor 26,4 miljoen. Maar goed, die auto had dus geen bekende (race-)historie en we zijn inmiddels ook alweer drie bubblicious jaren verder in de klassieker-boom.

Of de auto überhaupt geveild wordt is trouwens ook nog de vraag. Henn’s oude mattie Ron Vogel liet aan Bloomberg weten dat Preston het liefste begraven zou willen worden in de Ferrari…



Image-Credit: lordmcdonnell via Instagram